«Прозрачный бетон, солнечные панели и беспроводная зарядка»: В Китае строят шоссе будущего

Об автомобильных дорогах из солнечных панелей мы уже писали не один раз, но можно сказать, что началось все после краудфандингового проекта американской семьи. Теперь стало известно об очередном таком проекте солнечных дорог, реализуемом в Китае. Причем китайский проект солнечных дорог выделяется еще и наличием встроенных систем беспроводной зарядки для электромобилей и прочими сенсорами для помощи самоуправляемым моделям. Речь о втором проекте солнечных дорог в стране, являющемся частью скоростного шоссе города Цзинань (Jinan City Expressway).

Как и прочие подобные проекты, этот носит характер испытательного, так как длина участка, оснащенного солнечными панелями и прочим инновационными решениями, составляет всего 1,9 км. Строительство предусматривает укладку прозрачного бетона поверх солнечных панелей.

К настоящему моменту укладка всех элементов дорожного полотна закончена и выполняются работы по монтажу сетевых соединений для подключения батарей в электрическую цепь. Все должны подключить до конца 2017 года.

Китайское солнечное шоссе состоит из трех отдельных слоев. Верхний слой – прозрачный бетон, который по свойствам равноценен обычному асфальту. Предположительно, речь о марке прозрачного бетона литракон (Litracon), изобретенного в 2001 году. Второй (промежуточный) слой — солнечные панели, характеризующиеся как «несущие». Именно на них приходится основная нагрузка от движущегося по дороге транспорта. По расчетам китайских инженеров, дорожное полотно должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес среднего грузовика, но, вероятно, тяжелые грузовики здесь ездить не будут. И, наконец, третий, самый нижний слой – изолирующее покрытие от грунта.

Отметим, что элементы для беспроводной зарядки аккумуляторов движущихся автомобилей будут добавлены не сразу. Конструкторы предусмотрели такую возможность, воспользоваться ею планируют в ближайшем будущем с распространением моделей на электрической тяге. На имеющихся фотографиях можно увидеть панели двух размеров, покрытые защитной пленкой.

Источник: Electrek