Прямая трансляция презентации новых флагманских камерофонов Huawei P40 и P40 Pro (в эфире)





В 15:00 по Киеву стартует презентации Huawei, в рамках которой состоится официальная премьера следующей флагманской серии камерофонов Huawei P40. Изначально мероприятие планировалось в Париже, но анонс состоится исключительно онлайн по всем известной причине. Желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию можно прямо в этой новости (окно трансляции ниже), или же на канале компании в YouTube (кому как удобнее).

Всего в рамках серии Huawei P40 ожидается три модели: Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ 5G, которая в итоге может выйти под именем Huawei P40 Pro Premium Edition. Уже сейчас мы знаем о них практически все. Как это обычно происходит с ожидаемыми флагманскими смартфонами, все подробности утекли в сеть задолго до анонса. И если судить по количеству официальных пресс-материалов, слитых за последние два дня, Huawei не особо старалась сохранить интригу. И все же будем надеяться, что производитель припас парочку козырей до презентации и сможет удивить нас новыми интересными деталями.

И пока мы ждем официальную презентацию, предлагаем вам в комментариях поделиться ожиданиями и мыслями по поводу Huawei P40 — их обновленного дизайна, многообещающей 50-мегапиксельной камеры с 50-кратным зумом и отсутствия сервисов Google. Также желающие могут ознакомиться с нашим обзором младшей модели линейки Huawei P40 Lite, которую уже можно купить в Украине.