Приключенческо-исторический экшн «Довбуш» выйдет в прокат в День Независимости Украины

Исторический экшн «Довбуш» режиссера Олеся Санина выйдет в широкий украинский прокат ко Дню Независимости Украины — 24 августа 2023 года. Напомним, премьера фильма была отсрочена в связи с началом полномасштабного российского вторжения.

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24 августа – это знаковая дата для каждого украинца, в которую будет уместно продемонстрировать фильм о несокрушимости духа, борьбе за свободу, безудержной любви и справедливости.

«Мы не зря избрали премьерную дату 24 августа. Это ежегодное напоминание — мы свободны и независимы, и сегодня в очередной раз боремся за это право не только на поле боя, но и в культуре, бизнесе, политике… Повстанец Олекса так же стремится к справедливости и борется за свою и свободу своего народа, как и миллионы украинцев сегодня. Мы ожидаем, что это кино соберет у больших экранов сотни тысяч украинцев и напомнит, почему украинская нация борется и обязательно победит», — заявила Надежда Коротушка, директор кинотеатрального направления в FILM.UA Distribution.

Действие фильма «Довбуш» происходит в Карпатах в начале 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Два брата, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести панам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, другой — к справедливости. Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение борющихся за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть, расскажет грядущий фильм.

Фильм «Довбуш» снял режиссер Олесь Санин. Сценарий написали Пол Волянский, Олесь Санин, Василий Портяк, Максим Черныш. Продюсировали проект Максим Асадчий, Олесь Санин и сопродюсер Даниил Билак. В ролях:

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Олекса Довбуш – Сергей Стрельников,

Иван Довбуш – Алексей Гнатковский,

Маричка – Дарья Плахтий,

Пшелуский – Матеуш Костюкевич,

Княгиня Яблоновская – Агата Бузек,

Опришки – Петр Жирун, Павел Жирун, Дмитрий Вивчарюк, Роман Ясиновский, Ростислав Держипольский,

Звенчук – Александр Мавриц.

Хронометраж картины – 120 минут. Кинотеатральную дистрибуцию фильма на территории Украины осуществляют FILM.UA Distribution и «Киномания».