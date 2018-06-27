PUBG отказалась от судебного иска к Epic Games из-за нарушений авторских прав в игре Fortnite

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В конце прошлого месяца стало известно, что владельцы PUBG подали в суд на авторов Fortnite из-за нарушения авторских прав. В Fortnite, якобы, используются элементы и пользовательский интерфейс из PUBG.

Однако судебная королевская битва закончилась, так и не успев толком начаться. Корейская компания PUBG, являющаяся дочерним подразделением Bluehole (разработчик игры PUBG), отказалась от своего судебного иска против Epic Games (разработчик игры Fortnite). Однако не уточняется, удалось ли сторонам урегулировать свои разногласия в досудебном порядке или же в PUBG посчитали иск неперспективным.

Добавим, компания Tencent Holdings является частичным владельцем как Epic Games, так и Bluehole. При этом Tencent Holdings близка к заключению сделки по увеличению своих инвестиций в PUBG до 10%.

Источник: The Verge