Минг-Чи Куо: iPhone 2020 года будут похожи на iPhone 4





Самый известный аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо разослал инвесторам письмо с изложением своими ожиданий относительно линейки Apple iPhone 2020, которая будет представлена через год. Он, в частности, он утверждает, что следующее поколение iPhone получит совершенно иную металлическую рамку. Она якобы будет во многом похожа на ту, что использовалась в модели iPhone 4, которую многие про сей день считают самой удачной с точки зрения дизайна.

Аналитик Мин-Чи Куо, который из года в год крайне точно предсказывает новинки от Apple, ранее уже утверждал, что смартфоны Apple 2020 модельного года получат принципиально новый дизайн. В то же время аналитик не конкретизировал, что именно изменится в новых iPhone. Как известно, дизайн смартфонов Apple остается неизменными вот уже три поколения со времени выхода iPhone X в 2017 года, не считая нового квадратного блока камер в iPhone 11 и перемещения логотипа на задней панели с верхней части на середину.

На фоне других iPhone модель iPhone 4 выделялась более прямоугольной формой корпуса с незначительным закруглением углов. И недавно Apple вернулась к этому дизайну, по крайней мере, в одном из своих продуктов. Речь об iPad Pro 2018 года, который избежал сильно закругленных углов, как у остальных Apple. В то же время в записке Куо упоминается, что спереди и сзади новые iPhone по-прежнему будут оформлены изогнутым стеклом, которое не используется в iPad Pro.

Говоря о форм-факторе iPhone 4, невольно вспоминается «антеннагейт», скандал, разразившегося вскоре после выхода смартфона в 2010 году. Из-за конструктивного недостатка с антенной iPhone 4 часто теряли связь. Да, мем «вы просто неправильно его держите» не забыт. В итоге ситуация разрешилась: Apple бесплатно выдала всем чехлы и выплатили компенсации. Маловероятно, что Apple дважды наступит на эти грабли, тем более, что в последних моделях никаких проблем со связью нет.

Куо еще раз повторил свой старый прогноз, что все модели iPhone в следующем году получат модем 5G. Ранее аналитик предсказывал, что две OLED-модели получат экраны диагональю 5,4 и 6,7 дюйма вместо нынешних 5,8 и 6,5 дюйма. Также были сообщения, что в следующем году Apple хочет перейти на подэкранные сканеры отпечатков пальцев, хотя Куо утверждал, что технология не будет готова до 2021 года.

Источник: MacRumors