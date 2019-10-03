Минг-Чи Куо: Бюджетный смартфон iPhone SE2 получит дизайн iPhone 8, свежую платформу Apple A13 и ценник порядка $399, анонс ожидается уже в марте 2020 года

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Известный мобильный аналитик Минг-Чи Куо снова порадовал яблочных фанатов новой порцией слухов о продукции Apple. По его данным, компания готовит потенциальный бестселлер iPhone SE2, который получит дизайн модели iPhone 8 и начинку нового iPhone 11. Анонс новинки якобы должен состояться уже в марте 2020 года, за полгода до основного осеннего пресс-мероприятия, на котором Apple традиционно представляет смартфоны основной линейки.

Итак, по данным Минг-Чи Куо, новый бюджетный смартфон с неизвестным пока названием станет преемником достаточно удачной модели iPhone SE. Новинка получит свежую 6-ядерную 64-битную 7-нм аппаратную платформу Apple A13 Bionic, которая используется в самых новых смартфонах iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Объем оперативной памяти должен составить 3 ГБ (LPDDR4X), а не 4 ГБ, как у новых iPhone 11/Pro/Max.

Новинка iPhone SE2 будет выполнена в том же дизайне и формфакторе, что и iPhone 8 — то есть это будет компактный по нынешним меркам 4,7-дюймовый смартфон с IPS, а не OLED-матрицей (для сравнения, в iPhone 11 используется 6,1-дюймовый дисплей).

Естественно, ожидается что iPhone SE2 будет дешевле, чем ближайший по линейке смартфон iPhone 11. В момент анонса в 2016 году iPhone SE стартовал с ценником $399, именно такой уровень цен может сохранить и новинка. Чтобы еще больше удешевить эту модель, Apple может использовать более простые камеры, а также сохранить физическую кнопку Home и не использовать челку с Face ID.

Минг-Чи Куо прогнозирует, что сочетание компактного формата, быстрой начинки и невысокой стоимости приведет к высокой популярности модели, причем особенно на развивающихся рынках — в итоге для удовлетворения спроса Apple может выпустить порядка 30-40 млн штук iPhone SE2 до конца 2020 года.

Напомним, что по данным того же Минг-Чи Куо, смартфоны iPhone 2020 года внешне будут похожи на iPhone 4.

Источник: Engadget