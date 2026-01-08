"Пираты Карибского моря" от создателей "Мстителей": появились первые кадры боевика "Блеф" с Карлом Урбаном

Новости Кино 08.01.2026 comment views icon

В сеть попали первые кадры пиратского боевика «Блеф» с рейтингом R, который будет ближе к жесткой истории, чем к криминальной драме.

Главную роль в ленте сыграл Карл Урбан, известный по роли Билли Бутчера в «Пацанах» и Судьи Дредда в римейке одноименного фильма. Другой главной героиней стала одна из самых успешных индийских актрис Приянка Чопра-Джонас. Собственно она показала эксклюзивные кадры в X (Twitter).

«[Первые кадры показывают] бывших товарищей по команде, сошедшихся в насилии — она хочет другой жизни, он хочет мести», — говорится в описании фильма «Блеф».

"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном

Esquire добавляет, что это не легкое пиратское приключение. Фильм будет иметь больше общего с историей о мафии, чем с веселыми пиратами, которые «танцуют йо-хо-хо». По словам актрисы, фильм не украшает пиратство и не делает его «диснеевским».

Приянка сыграет бывшую королеву пиратов, которая думала, что оставила прошлое позади. Тем временем Урбан возглавляет команду Чопры, но хочет сдать ее за вознаграждение. Его напарник, которого сыграет Темуэра Моррисон (Боба Фетта в «Мандалорце»), хочет отыскать золото, спрятанное героиней в прошлом. Конфликт быстро превращается в борьбу за выживание, где каждый преследует собственные интересы.

"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном

Ленту продюсируют братья Руссо, известные по «Мстителям». Режиссером фильма «Блеф» стал Фрэнк Э. Флауэрс («Боб Марли: Одна любовь»). Сценарий написали Флауэрс и Джо Балларини. В фильме также снялись Исмаэль Крус Кордова и Сафиа Окли-Грин.

"Пірати Карибського моря" від творців "Месників": з'явились перші кадри бойовика "Блеф" з Карлом Урбаном
Кадр со съемок «Блефа»

Премьера ленты «Блеф» запланирована на февраль 2026 года на Amazon Prime Video.

Источник: Screen Rant

