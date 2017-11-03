Qualcomm обвинила Apple в том, что она передала ее технологические секреты Intel

Продолжающееся глобальное юридическое противостояние между компаниями Qualcomm и Apple постепенно обрастает всё новыми деталями. На этот раз производитель чипов подал новый судебный иск, в котором Apple обвиняется в передаче объектов коммерческой тайны Qualcomm третьим сторонам.

Qualcomm заявляет, что Apple «использует свои коммерческие рычаги», чтобы требовать «беспрецедентный доступ» к «очень ценному и высоко конфиденциальному программному обеспечению, включая исходный код» компании. Речь идёт о прошивке для модемов. Apple на протяжении многих лет покупает мобильные модемы для передачи данных у Qualcomm. Однако с выпуском iPhone 7 компания также начала использовать модемы Intel для некоторых партий устройств.

Intel играет важную роль в этом новом судебном процессе. Судя по всему, Apple делилась с Intel информацией о прошивках модема, полученной от Qualcomm. При этом Intel является одним из крупнейших конкурентов Qualcomm. В судебной заявке Qualcomm указывает, что проприетарная имплементация определённого коммуникационного протокола компании не регламентируется никакими стандартами и представляет собой коммерческую тайну Qualcomm. Но Apple включила эти сведения в список рассылки по запросу инженеров Intel (конкурирующей компании). При этом инженеры Apple сотрудничают с этой конкурирующей компанией.

Если в суде будет доказана истинность этих утверждений, Apple, вероятно, предстоит заплатить Qualcomm немалую компенсацию за разглашение коммерческой тайны. Кроме того, Qualcomm утверждает, что Apple не выполняет условия лицензирования программного обеспечения, и потому предъявляет иск о нарушении контракта. Отмечается, что Apple не позволяет проводить проверку правомочности использования программного обеспечения, а это условие прописано в контракте между компаниями.

Источник: gsmarena