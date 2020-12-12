Qualcomm приготовиться. Apple разрабатывает собственный модем сотовой связи





В прошлом месяце Apple вывела на рынок 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air (M1) и MacBook Pro (M1), а также мини-ПК Mac Mini (M1) на собственных ARM-процессорах M1, чьё появление ознаменовало новый этап в развитии Mac и отказ от чипов Intel. Теперь, похоже, купертиновский гигант намерен провернуть то же самое c Qualcomm — отказаться от беспроводных решений Snapdragon в своей продукции, заменив их на собственные. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как известно, все модели линейки iPhone 12 оснащаются модемами 5G производства Qualcomm — Qualcomm X55 5G. И это один из самых дорогостоящих компонентов — за каждый модем Apple платит $90 (примерно 25% от себестоимости устройства). И это не считая лицензионных отчислений.

В публикации от 11 декабря авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что главный процессорный гуру Apple на внутреннем собрании анонсировал второй крупный переход, который, по плану, позволит отказаться от решений Qualcomm и обрести независимость в этом направлении.

«В этом году мы взялись за разработку нашего первого встраиваемого сотового модема, который обеспечит еще один важный стратегический переход», — цитирует источник слова вице-президент по аппаратному обеспечению Apple Джонни Сроуджи.

Пока что собственный сотовый модем Apple находится на ранних этапах разработки. И, как всегда в таких случаях, нельзя быть на 100% уверенным, что в итоге замысел удастся реализовать. Но с успешно поглощенным модемным бизнесом Intel и своими ресурсами Apple вполне по силам достичь успеха.

Здесь остается вспомнить о масштабном конфликте между Apple и Qualcomm, разразившемся в начале 2017 года и в итоге переросшем в масштабное судебное разбирательство по всему миру. Казалось бы, что патентным дрязгам между Qualcomm и Apple, по своему масштабу напоминающим старый конфликт между Apple и Samsung, нет конца. Но перед очередным готовимся судебным витком в апреле 2019 года Apple и Qualcomm неожиданно для всех (особенно для Intel) объявили о примирении — компании снова стали партнерами, урегулировав многолетний патентный спор путем подписания соответствующего лицензионного соглашения. Тогда мы узнали, что это мир обошелся Apple весьма недешево — купертиновскому гиганту пришлось выплатить Qualcomm порядка $4,5 млрд компенсации. Что же касается Intel, процессорный гигант из-за этого неожиданного поворота событий вынужденно продал Apple часть модемного бизнеса за $1 млрд, понеся «многомиллиардные убытки». Компания Intel также пожаловалась суду, что Qualcomm нечестными методами вытеснила ее с рынка модемов для смартфонов. Однако в августе этого года Qualcomm одержала победу в споре с Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC) о нарушении антимонопольного законодательства.