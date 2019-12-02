«Мы понесли многомиллиардные убытки». Intel обвиняет Qualcomm в недобросовестной конкуренции на рынке сотовых модемов для смартфонов

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Неожиданное примирение Qualcomm и Apple в апреле, которое стало последней в круглую сумму, не оставило Intel другого варианта, как отказаться от планов по выпуску модемов 5G для смартфонов. В итоге Intel продала бизнес, связанный с выпуском модемов для смартфонов. Apple, за $1 млрд. Теперь же выяснилось, что это вынужденное решение обернулось для процессорного гиганта «многомиллиардной потерей».

На днях Intel пожаловалось на Qualcomm в суд, обвинив последнюю в недобросовестной конкуренции на рынке модемов для смартфонов. Процессорный гигант обратился в 9-й Окружной апелляционный суд США, где сейчас рассматривается дело Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC) против Qualcomm о нарушении антимонопольного законодательства. Напомним, в мае суд постановил, что Qualcomm злоупотребила доминирующим положением и подавила конкуренцию на рынке сотовых модемов для смартфонов на рынках CDMA и премиальных модемных чипов LTE, предписав изменить модель бизнеса. Сейчас Qualcomm пытается оспорить это решение.

«Мы инвестировали миллиарды, наняли тысячи сотрудников, приобрели две компании и создали инновационные продукты мирового класса, которые в итоге были использованы в смартфонах Apple iPhone, включая последнюю модель iPhone 11. Несмотря на все эти усилия Intel не смогла преодолеть искусственные и непреодолимые барьеры, обусловенные схемой Qualcomm, для честной конкуренции и была вынуждена покинуть рынок», — сказал главный юрисконсульт Intel в комментарии Reuters.

А вот еще комментарий Стивена Роджерса, исполнительного вице-президента и генерального советника Intel:

«Qualcomm сохраняла свою монополию посредством наглого замысла, тщательно продуманного и реализованного за долгие годы. Эта схема состоит из цепочки действий, предназначенных для принуждения клиентов, зачистки конкурентного поля и избежания контроля и отвественности за незаконно полученные многомиллиардные доходы».

В Qualcom от комментариев отказались.

Жалоба со стороны Intel и далеко не безупречная репутация Qualcomm сильно снижает шансы последней на то, чтобы выиграть апелляцию.

Кстати, буквально на днях мы узнали, что Intel выбрала себе в партнеры тайваньскую компанию MediaTek, которая выступит поставщиком встраиваемых модемов 5G для будущих ноутбуков под управлением ОС Windows.

Источник: Reuters и Hot Hardware