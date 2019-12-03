Apple официально завладела частью модемного бизнеса Intel





25 июля было объявлено, что компания Apple покупает за $1 млрд большую часть бизнеса Intel, связанного с выпуском модемов для смартфонов. Вчера Intel сообщила о завершении сделки.

В коротком пресс-релизе Intel, что сделка окончательно закрыта, еще раз подтвердив то, что было сказано еще в момент объявление о договоренности — теперь компания сфокусируется на разработке технологий 5G. По условиям сделки, Intel сохранила за собой право разрабатывать модемы для других областей применения, за исключением смартфонов, вроде ПК, самоуправляемых транспортных средств и устройств интернета вещей. Вот только недавнее партнерство с MediaTek (она будет поставлять встраиваемые модемы 5G для будущих ноутбуков Wintel) немного расходится с этим заявлением.

Напомним, Intel была вынуждена выйти из игры и продать свой модемный бизнес после урегулирования взаимных споров и претензий между Apple и Qualcomm. На прошлой неделе Intel пожаловалась на Qualcomm в суд, где сейчас рассматривается апелляция последней по антимонопольному иску американского регулятора. Intel утверждает, что Qualcomm нечестным путем вытеснила ее с рынка сотовых модемов для смартфонов, что оберуналось для компании «многомиллиардными потерями».

Источник: Intel