Новости
Apple официально завладела частью модемного бизнеса Intel

Apple официально завладела частью модемного бизнеса Intel

Apple официально завладела частью модемного бизнеса Intel


25 июля было объявлено, что компания Apple покупает за $1 млрд большую часть бизнеса Intel, связанного с выпуском модемов для смартфонов. Вчера Intel сообщила о завершении сделки.

В коротком пресс-релизе Intel, что сделка окончательно закрыта, еще раз подтвердив то, что было сказано еще в момент объявление о договоренности — теперь компания сфокусируется на разработке технологий 5G. По условиям сделки, Intel сохранила за собой право разрабатывать модемы для других областей применения, за исключением смартфонов, вроде ПК, самоуправляемых транспортных средств и устройств интернета вещей. Вот только недавнее партнерство с MediaTek (она будет поставлять встраиваемые модемы 5G для будущих ноутбуков Wintel) немного расходится с этим заявлением.

Напомним, Intel была вынуждена выйти из игры и продать свой модемный бизнес после урегулирования взаимных споров и претензий между Apple и Qualcomm. На прошлой неделе Intel пожаловалась на Qualcomm в суд, где сейчас рассматривается апелляция последней по антимонопольному иску американского регулятора. Intel утверждает, что Qualcomm нечестным путем вытеснила ее с рынка сотовых модемов для смартфонов, что оберуналось для компании «многомиллиардными потерями».

Источник: Intel

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить