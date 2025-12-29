Рабочие изображения BioShock 4 слили в сеть: с Антарктидой, казино и загадочным "Солярисом"

В сети нашли «слитые» изображения BioShock 4 с новыми локациями, казино и загадочным названием «Солярис» (Solaria / Solaris). Это якобы утечка из внутренних материалов разработки.

Изображения появились прямо на Рождество. Наконец это упоминание о новой части после того, как последняя BioShock Infinite вышла в 2013 году. По данным MP1st, в BioShock 4 может появиться локация с названием Solaria или Solaris. Внутри находится большое казино, а вокруг зимняя атмосфера, что опять подпитывает давние слухи о сеттинге в Антарктиде. Поэтому, похоже, что снег и холод будут играть важную роль в атмосфере игры.

Название Solaris может быть не случайным. Это латинское слово, известное для фанатов романа Станислава Лема по роману «Солярис», которое переводится как «солнечный» или «связанный с солнцем». Хотя истоки не намекают на космический сеттинг или инопланетян, само название хорошо вписывается в традицию BioShock использовать литературные и философские отсылки. Ранее серия активно опиралась на идеи Айн Рэнд, Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли.

Отдельно утечка касается персонажей, а точнее существ под названием «мужчины-флешеры». По описанию, это могут быть новые враги, похожие по роли на сплайсеров из Rapture. Также есть намеки на возвращение вещества ADAM, что делает появление таких врагов логичным для вселенной серии.

Среди изображений, которые видели источники, есть «впечатляющая золотая статуя строгой мужской фигуры». Ее описывают как возможный образ главного антагониста. Например, в предыдущих играх BioShock подобные статуи напрямую ассоциировались с ключевыми злодеями, в частности Эндрю Райаном и Захари Комстоком.

А вот главный герой это «мужчина в опрятном сером костюме и галстуке», который хорошо вписывается в знакомую для серии эстетику середины XX века. Хотя не исключено, что на изображениях показана ранняя модель или временный NPC.

Утечка появилась на фоне предыдущих новостей о проблемах в разработке BioShock 4. Игру официально подтвердили еще в 2019 году, но с тех пор публичных обновлений почти не было. Различные источники неоднократно говорили о смене руководства, внутренних перезапусках и сложном цикле производства. Дополнительно ситуацию осложнило сокращение в студии Cloud Chamber в 2025 году.

Из-за этого аналитики не ожидают релиза BioShock 4 раньше чем в 2027 году, а некоторые предполагают, что игра может задержаться еще дольше. Впрочем вся эта информация не подтверждена 2K и пока остается ждать официальных новостей.

