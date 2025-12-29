Новости Игры 29.12.2025 comment views icon

Рабочие изображения BioShock 4 слили в сеть: с Антарктидой, казино и загадочным "Солярисом"

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”

В сети нашли «слитые» изображения BioShock 4 с новыми локациями, казино и загадочным названием «Солярис» (Solaria / Solaris). Это якобы утечка из внутренних материалов разработки.

Изображения появились прямо на Рождество. Наконец это упоминание о новой части после того, как последняя BioShock Infinite вышла в 2013 году. По данным MP1st, в BioShock 4 может появиться локация с названием Solaria или Solaris. Внутри находится большое казино, а вокруг зимняя атмосфера, что опять подпитывает давние слухи о сеттинге в Антарктиде. Поэтому, похоже, что снег и холод будут играть важную роль в атмосфере игры.

Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”

Название Solaris может быть не случайным. Это латинское слово, известное для фанатов романа Станислава Лема по роману «Солярис», которое переводится как «солнечный» или «связанный с солнцем». Хотя истоки не намекают на космический сеттинг или инопланетян, само название хорошо вписывается в традицию BioShock использовать литературные и философские отсылки. Ранее серия активно опиралась на идеи Айн Рэнд, Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли.

Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”

Отдельно утечка касается персонажей, а точнее существ под названием «мужчины-флешеры». По описанию, это могут быть новые враги, похожие по роли на сплайсеров из Rapture. Также есть намеки на возвращение вещества ADAM, что делает появление таких врагов логичным для вселенной серии.

Среди изображений, которые видели источники, есть «впечатляющая золотая статуя строгой мужской фигуры». Ее описывают как возможный образ главного антагониста. Например, в предыдущих играх BioShock подобные статуи напрямую ассоциировались с ключевыми злодеями, в частности Эндрю Райаном и Захари Комстоком.

Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”

А вот главный герой это «мужчина в опрятном сером костюме и галстуке», который хорошо вписывается в знакомую для серии эстетику середины XX века. Хотя не исключено, что на изображениях показана ранняя модель или временный NPC.

Робочі зображення BioShock 4 злили в мережу: з Антарктидою, казино і загадковим "Солярісом”
Вероятный главный герой в BioShock 4

Утечка появилась на фоне предыдущих новостей о проблемах в разработке BioShock 4. Игру официально подтвердили еще в 2019 году, но с тех пор публичных обновлений почти не было. Различные источники неоднократно говорили о смене руководства, внутренних перезапусках и сложном цикле производства. Дополнительно ситуацию осложнило сокращение в студии Cloud Chamber в 2025 году.

Из-за этого аналитики не ожидают релиза BioShock 4 раньше чем в 2027 году, а некоторые предполагают, что игра может задержаться еще дольше. Впрочем вся эта информация не подтверждена 2K и пока остается ждать официальных новостей.

Спецпроекты
WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд
До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року

Источник: Gaming Bible / Game Rant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Анонсирован Warhammer Survivors — первый "рогалик" во франшизе с героями 40K и Age of Sigmar
В аномалиях S.T.A.L.K.E.R. 2 начал спавниться уникальный артефакт
Один из смартфонов Xiaomi "научился" запускать ПК-игры из Steam
Видеооператор создал три короткометражки в ARC Raiders с реальными игроками вместо актеров
"Могу сделать это бесплатно": звезда "Ходячих мертвецов" предлагает себя на главную роль в фильме Red Dead Redemption 2
Как в The Witcher 3: римейк Gothic будет напоминать о сюжете при запуске сохранения
Epic Games Store отдает культовую RPG про детектива с амнезией
Запрещенная в Steam и EGS игра ужасов Horses стала бестселлером в GOG — с почти идеальным рейтингом
DLC Forsaken Hollows для Elden Ring Nightreign добавит новых персонажей и боссов в декабре
Хитрый трюк в ARC Raiders позволяет сохранить весь лут с обучения
Второе пришествие? Фаны восстановили провальный Concord с помощью реверс-инжиниринга
Россиян за стримы S.T.A.L.K.E.R. 2 могут посадить на 6 лет
Актер Геральта из игр CD Projekt Red сравнил Кавилла и Хемсворта в роли "сериальных Ведьмаков"
Актриса "Фоллаут" планирует поиграть в GTA 6, но больше всего любит "расслабляющую" игру для PS4
Клиент Steam стал полностью 64-битным
Windows Central: Xbox отменила персональные итоги года для игроков из-за нехватки денег
Экс-босс PlayStation: "Игры-сервисы — это ненастоящие игры. Им не хватает истории, персонажей и глубины мира"
В Steam начался Фестиваль спорта — F1 Manager, theHunter и другие со скидками до 90%
117 из миллиона игроков ARC Raiders убили себя камнями — разработчики не понимают, как им это удалось
В GOG стартовала "Осенняя распродажа" — Dragon Age, Europa Universalis и 4000+ игр со скидками до -90%
Bethesda готовит ремастер Fallout: New Vegas, — СМИ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить