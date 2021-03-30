Рада прийняла закон про «паспорт у смартфоні», яким прирівняла цифрові документи в Дії до звичайних
Верховна Рада України 30 березня проголосувала у другому читанні та в цілому так званий закон про «паспорт у смартфоні» (№4355), яким прирівняла цифрові документи в додатку Дія до звичайних. Документ, який ще має підписати президент, набуде чинності з 23 серпня, після чого цифрові паспорти в Дії на рівні закону будуть мати таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.
Наразі користування паспортами в Дії регулюється Постановою Кабінету Міністрів, яку було прийнято у квітні минулого року та яка має меншу юридичну силу. На початку лютого парламент у першому читанні підтримав законопроєкт №4355, а тепер документ було прийнято у другому читанні та в цілому. У Мінцифрі особливо наголошують, що Україна — перша держава світу, в якій цифрові паспорти у смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів.
Важливо: цифрові паспорти буде можливо пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
В Мінцифрі привітали довгоочікуване схвалення змін та назвали його першим кроком до запровадження безпаперового режиму в Україні — коли державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо інформація вже є у реєстрах.
Нагадаємо, перехід до безпаперового режиму нам обіцяють вже з 1 вересня цього року.
Мінцифра: З 1 вересня державні органи не матимуть права вимагати паперові документи для надання послуг (та є нюанс)
З 23 серпня, коли мають запрацювати нові норми, варіантів «не прийняти Дію більше не буде», запевняє Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Також схвалений законопроєкт визначає термінологію, зокрема застосування е-паспортів.
«Українці вже можуть користуватися цифровими паспортами в більшості життєвих ситуацій. Їх приймають ЦНАПи для надання державних послуг, державні установи та суди. Цифрові паспорти можна використовувати для отримання відправлень на пошті, для підтвердження віку в супермаркетах, у банках — для підтвердження особи та здійснення касових операцій, а також для відкриття банківського рахунку онлайн. З цифровими паспортами також можна подорожувати Україною літаком і потягом, заселятися в готель тощо.
У вересні 2021 року Україна розпочне входження в режим “без паперу” — державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо необхідна інформація вже є в реєстрах. І ухвалення закону про цифрові паспорти — один з найважливіших кроків до цього, адже саме паспорт є основним документом для отримання державних послуг. Це також дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави і спростить внутрішні процеси із запуску нових цифрових продуктів. ».
фрагмент із заяви Мінцифри
У Мінцифрі підготували покрокову інструкцію, як користуватися електронним паспортом у Дії. Повний перелік партнерів, які приймають Дію, зібрано на спеціальній сторінці проєкту.
- Дія — український e-сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України. Офіційний запуск мобільного застосунку Дія версії 1.0, відбувся 6 лютого 2020 року, а станом на 7 травня його завантажили понад 3 мільйонів разів. У жовтні 2020 року Мінцифри оновила додаток Дія до версії 2.0, додав нові документи та послуги. За 10 днів оновлений застосунок Дія завантажили 1 мільйон користувачів. На початку лютого Мінцифра повідомляла, що Дію 2.0 оновили 3,7 млн українців, з яких — 1,5 млн користуються цифровими водійськими посвідченнями. На сьогодні застосунок до версії Дія 2.0 оновили понад 4,1 мільйонів українців.
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- Мінцифра запустила цифрові паспорти в мобільному застосунку Дія у квітні минулого року. Зараз ними можуть користуватися близько 20 млн українців — понад 5,5 млн з них мають ID-картку і ще 18 млн є власниками закордонних біометричних паспортів.