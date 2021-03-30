Рада прийняла закон про «паспорт у смартфоні», яким прирівняла цифрові документи в Дії до звичайних





Верховна Рада України 30 березня проголосувала у другому читанні та в цілому так званий закон про «паспорт у смартфоні» (№4355), яким прирівняла цифрові документи в додатку Дія до звичайних. Документ, який ще має підписати президент, набуде чинності з 23 серпня, після чого цифрові паспорти в Дії на рівні закону будуть мати таку ж юридичну силу, як і їхні пластикові чи паперові аналоги.

Наразі користування паспортами в Дії регулюється Постановою Кабінету Міністрів, яку було прийнято у квітні минулого року та яка має меншу юридичну силу. На початку лютого парламент у першому читанні підтримав законопроєкт №4355, а тепер документ було прийнято у другому читанні та в цілому. У Мінцифрі особливо наголошують, що Україна — перша держава світу, в якій цифрові паспорти у смартфоні стали повними юридичними аналогами звичайних документів.

Важливо: цифрові паспорти буде можливо пред’являти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

В Мінцифрі привітали довгоочікуване схвалення змін та назвали його першим кроком до запровадження безпаперового режиму в Україні — коли державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо інформація вже є у реєстрах.

Нагадаємо, перехід до безпаперового режиму нам обіцяють вже з 1 вересня цього року.

З 23 серпня, коли мають запрацювати нові норми, варіантів «не прийняти Дію більше не буде»‎, запевняє Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також схвалений законопроєкт визначає термінологію, зокрема застосування е-паспортів.

«Українці вже можуть користуватися цифровими паспортами в більшості життєвих ситуацій. Їх приймають ЦНАПи для надання державних послуг, державні установи та суди. Цифрові паспорти можна використовувати для отримання відправлень на пошті, для підтвердження віку в супермаркетах, у банках — для підтвердження особи та здійснення касових операцій, а також для відкриття банківського рахунку онлайн. З цифровими паспортами також можна подорожувати Україною літаком і потягом, заселятися в готель тощо. У вересні 2021 року Україна розпочне входження в режим “без паперу” — державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо необхідна інформація вже є в реєстрах. І ухвалення закону про цифрові паспорти — один з найважливіших кроків до цього, адже саме паспорт є основним документом для отримання державних послуг. Це також дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави і спростить внутрішні процеси із запуску нових цифрових продуктів. ». фрагмент із заяви Мінцифри

У Мінцифрі підготували покрокову інструкцію, як користуватися електронним паспортом у Дії. Повний перелік партнерів, які приймають Дію, зібрано на спеціальній сторінці проєкту.