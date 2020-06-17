Рада рассмотрит законопроект, предусматривающий запрет на воспроизведение фильмов и музыки в общественном транспорте без наушников

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Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете «акустического насилия» в общественном транспорте, рекомендовав его к рассмотрению на ближайшем заседании Верховной рады. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил один из авторов законопроекта, народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Владимир Вятрович.

Щойно парламентський комітет з питань транспорту й інфраструктури підтримав законопроєкт про заборону акустичного… Опубліковано Volodymyr Viatrovych Середа, 17 червня 2020 р.

Если в конечном итоге законопроект примут, то в ОТ больше нельзя будет смотреть фильмы или слушать музыку без наушников.

Сам законопроект был зарегистрирован еще 5 февраля. Он стал ответом на скандал в маршрутном такси — 27 января 2020-го водитель автобуса, следующего по маршруту Луцк-Киев отказался выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса, и те были вынуждены выйти прямо посреди дороги.

Как обычно, законопроекту для вступления в силу еще предстоит пройти все необходимые этапы (голосование в ВРУ и подписание президентом).

Источник: Facebook