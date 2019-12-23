Radeon RX 5600 XT приписывают урезанный чип Navi 10 с 1920 потоковыми процессорами и 6 ГБ видеопамяти GDDR6





Немецкий веб-ресурс Igor’s LAB утверждает, что Radeon RX 5600 XT выйдет во второй половине января 2020 года (старт продаж запланирован на третью неделю января). Источники уже сообщили все ключевые спецификации грядущей видеокарты AMD.

Согласно появившейся информации, Radeon RX 5600 XT будет основана на графическом процессоре Navi 10, на базе которой построены видеокарты серии Radeon RX 5700. В составе Navi 10 имеются два Shader Engine, которые содержат по 20 вычислительных блоков (CU) каждый. Это в общей сложности 2560 потоковых процессоров (SP), 160 блоков фильтрации текстур (TMU) и 64 блока растеризации (ROP). В каждом шейдерном движке есть по два Asynchronous Compute Engines (ACE).

По данным Igor’s LAB, один командный процессор у адаптера отключен, так что, по сути, Radeon RX 5600 XT на три четверти соответствует Radeon RX 5700 XT: 1920 CU, 120 TMU, 48 POP и 3 МБ кэш-памяти L2, но при этом работать видеокарта будет на тех же тактовых частотах, что и старшая модель. Таким образом будущая новинка от AMD в лучшем случае может стать заменой устаревшей Radeon RX Vega 56.

Radeon RX 5600 XT, как сообщается, получит версии с 6 и 8 ГБ памяти GDDR6. Урезанный чип Navi 10 также означает отключение одного из контроллеров памяти, в результате чего видеокарта будет ограничена 192-битной шиной. Технически AMD может разместить в новинке до 12 ГБ памяти, если того пожелает производитель микросхем, но это маловероятно.

Источник: Tom’s Hardware