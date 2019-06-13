Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту трио спутников дистанционного зондирования Земли RADARSAT общей стоимостью около $1 млрд





Компания SpaceX успешно произвела свой шестой запуск в этом году и 72-ю миссию за все время — вечером 12 июня с военной базы Вандерберг в Калифорнии в очередной раз стартовала ракета-носитель Falcon 9. На борту ракеты находились три спутника дистанционного зондирования Земли канадской программы RADARSAT Constellation Mission (RCM). Все они были успешно выведены на орбиту. Видеозапись прямой трансляции запуска вы найдете ниже в этой записи.

В первую очередь стоит отметить, что проект RCM обошелся канадскому правительству в $900 млн (1,2 млрд канадских долларов). Это один из самых дорогостоящих грузов в истории SpaceX.

Спутники были изготовлены компанией MDA и полностью идентичны. Они предназначены для наблюдения за морским пространством, мониторинга окружающей среды, а также оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основным инструментом каждого из спутников выступает радар с синтезированной апертурой (РСА). Он позволит получать снимки земной поверхности вне зависимости от облачного покрова и уровня освещенности. Вместе с автоматической системой идентификации судов спутники позволят еще точнее отслеживать обстановку в водах Канады и не только. Сообщается, что они охватят почти 90% всего земного шара, включая Арктику.

Габариты и масса каждого из новых спутников RCM составляют 3,6х1,1х1,1 м и 1430 кг соответственно. Это существенно компактнее и легче предшественников RADARSAT-1 и -2. Будучи более маневренными новые спутники смогут обеспечить повторное наблюдение за определенным участков каждые четыре дня. В случае RADARSAT-2 интервал составлял 24 дня.

Спутники RCM займут свое место на орбите высотой около 600 км с наклонением 97.7°. Минимальный расчетный срок эксплуатации — 7 лет.

Что касается подробностей запуска, ракета Falcon 9 стартовала с пусковой площадки SLC-4 базы Ванденберг ВВС США 12 июня в 17:18 по киевскому времени. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась и спустя минуту вновь включила двигатели для разворота траектории. Спустя восемь минут после запуска она совершила посадку на площадку, расположенную неподалеку от места старта. Вторая ступень продолжила работу и успешно вывела спутники на запланированную орбиту. Напомним, SpaceX использует две схемы возвращения первых ступеней с посадками на баржу в океане или на специальную посадочную площадку на том же космодроме, с которого взлетела ракета. В рамках миссии RADARSAT Constellation Mission посадка первой ступени производилась на западном побережье США — во второй раз в истории. Впервые SpaceX посадила первую ступень Falcon 9 на западном побережье США в прошлом году, когда на орбиту был выведен аргентинский разведывательный спутник SAOCOM-1A.

Этот запуск также примечателен тем, в каких погодных условиях он проводился. Говоря конкретнее, в момент запуска вся стартовая площадка SLC-4E на базе Ванденберг ВВС США была укрыта густым слоем тумана. Собственно, на видео ниже хорошо видно, как ракета пробивает густую пелену тумана.

В следующий раз SpaceX будет запускать сверхтяжелую ракету Falcon Heavy с миссией Space Test Program Flight 2 (STP-2). Для этого запуска SpaceX использует два боковых ускорителя Falcon Heavy, успешно возвращенных после апрельского запуска саудовский спутник связи Arabsat 6A. В ходе этой миссии по заказу ВВС США ракета Falcon Heavy выведет на орбиту в общей сложности 25 небольших спутников.