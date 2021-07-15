Раскрыты характеристики процессоров Intel Alder Lake-S Core i9-12900K, i7-12700K и i5-12600K с большими и малыми вычислительными ядрами

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На форуме Zhihu были опубликованы подробные технические характеристики трёх процессоров грядущей линейки Intel Alder Lake-S, относящихся к серии K. Напомним, такие устройства обладают разблокированным множителем и должны хорошо поддаваться самостоятельному разгону пользователями.

Предполагается, что данные характеристики основаны на квалификационных образцах, которые на протяжении последних нескольких недель распространялись среди партнёров Intel. Ожидается, что эти спецификации будут окончательными, поскольку Intel не стремится изменять характеристики квалификационных образцов, и они переходят на розничные устройства.

Публикация раскрывает характеристики процессоров Intel Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K. При этом в спецификациях фигурируют ядра P-Core и E-Core. Это связано с тем, что в процессорах Intel Alder Lake-S используется гибридная технология (Intel Hybrid Technology), которая представляет собой гетерогенную архитектуру. Она подразумевает использование в одном чипе вычислительных ядер различных типов. P-Core – это высокопроизводительное (большое) ядро, E-Core представляет собой высокоэффективное ​​(малое)ядро. Из других утечек ранее стало известно, что большие ядра основаны на микроархитектуре Golden Cove, а малые ядра предположительно используют архитектуру Gracemont.

Core i9-12900K является флагманским процессором грядущей серии. Он получил 8 больших ядер и 8 малых ядер. Малые ядра смогут работать на повышенной частоте до 3,9 ГГц (3,7 ГГц для всех ядер), а большие ядра на повышенной частоте до 5,3 ГГц (5,0 ГГц для всех ядер). В этой модели должно быть 30 МБ кэш-памяти третьего уровня.

Процессор Core i7-12700K несёт на борту 8 больших ядер и 4 малых ядра. По сравнению с флагманским чипом здесь уменьшено не только количество малых ядер, но также понижены и рабочие частоты: на 100 МГц для малых ядер и на 300 МГц для больших ядер. Объём кэш-памяти третьего уровня составляет 25 МБ.

Версия Core i5-12600K предлагает 6 больших ядер и 4 малых ядра. В данном случае повышенная частота малых ядер может достигать 3,6 ГГц, а повышенная частота больших ядер – 4,9 ГГц. Объём кэш-памяти L3 составляет 20 МБ.

Для всех трёх процессоров серии K установлены одинаковые показатели PL1 (power level 1) и PL2 на значениях 125 Вт и 228 Вт, соответственно. Устройства изготавливаются с применение 10-нанометрового технологического процесса Enhanced SuperFin. Для них предусмотрена поддержка оперативной памяти DDR5 и стандарта PCIe Gen5.

Источник: videocardz