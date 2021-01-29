Раскрыты характеристики, тесты производительности и хешрейт видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти (GeForce RTX 3080 Ti)





Уже некоторое время в интернете ходят слухи о возможности выхода видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30 с увеличенным объёмом памяти. И теперь состоялась утечка не только технических характеристик модели NVIDIA GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти (по слухам, она может получить название NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti), но также и тестов производительности этого устройства. И как свидетельствуют результаты этих тестов, производительность этой модели сопоставима с показателями нынешнего флагмана GeForce RTX 3090.

Видеокарта в утечке фигурирует под названием GeForce RTX 3080 20 GB. Однако от обычной модели GeForce RTX 3080 она отличается не только удвоенным объёмом памяти, но и обновлёнными характеристиками графического процессора. Таким образом, использование названия GeForce RTX 3080 Ti выглядит более логичным. Напомним, ранее говорилось, что NVIDIA отказалась от идеи выпуска видеокарт RTX 3080 20 ГБ и RTX 3070 16 ГБ.

Согласно имеющейся информации, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (или GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти) FE (Founders Edition) выполнена на печатной плате PG133-SKU15 и оснащена графическим процессором GA102-250-KD-A1. В плане технических характеристик GPU соответствует параметрам видеочипа модели GeForce RTX 3090. Он включает 10496 потоковых процессоров, 112 блоков растровых операций и 328 текстурных блоков. Базовая частота составляет 1395 МГц, а повышенная частота – 1695 МГц. Видеокарта содержит 20 ГБ памяти GDDR6X. При этом память характеризуется скоростью работы 19 Гбит/с, как и стандартная версия GeForce RTX 3080, в то время как для GeForce RTX 3090 характерно значение 19,5 Гбит/с. Память получили 320-битную шину доступа и обладает пропускной способностью 760 ГБ/с. Показатель TGP соответствует таковому у модели GeForce RTX 3080 и составляет 320 Вт, даже несмотря на увеличение количества вычислительных блоков.

Ознакомиться с результатами тестирования видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (или GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти) можно на следующих слайдах. Они свидетельствуют, что отставание новой модели от флагмана GeForce RTX 3090 составляет, в среднем, около 5%. В некоторых случаях оно и вовсе оказалось менее 2%.

В утечке также содержится информация о возможностях видеокарты GeForce RTX 3080 Ti / RTX 3080 с 20 гб памяти в майнинге. Если использовать эту новинку для майнинга Ethereum, то можно ориентироваться на хешрейт 125,3 МХ/с. При этом видеокарта потребляет 267 Вт энергии, а температура графического процессора составляет 48 градусов Цельсия, что говорит о достаточно эффективном охлаждении.

Источник: wccftech