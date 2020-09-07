Раскрыты сведения о батареях смартфонов Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21+





В следующем году (вероятно, в феврале) состоится анонс новых флагманских смартфонов Samsung серии Galaxy S21. И хотя до анонса этих устройств осталось ещё около полугода, первые слухи о них уже просочились в сеть.

Благодаря утечке сертификационных документов уже удалось узнать модельные номера смартфонов Galaxy S21 и Galaxy S21+, а также ёмкости их батарей. В частности, смартфон Samsung Galaxy S21 фигурирует в качестве модели SM-G991. Он комплектуется аккумулятором ёмкостью 3880 мАч. В то же время версия Samsung Galaxy S21+ имеет модельный номер SM-G996, а ёмкость аккумулятора в данном случае составляет 4660 мАч. Что интересно, производителем аккумуляторов для смартфонов значится не Samsung, а китайская компания Ningde Amperex technology Limited.

Приведенные выше значения, вероятно, относятся к номинальной ёмкости аккумулятора. Это может означать, что типичные значения будут выше. Это также свидетельствует, что только модель Galaxy S21+ получит улучшение в плане батареи по сравнению с предшественником. Базовая версия Galaxy S21 сохранит нынешнюю типичную ёмкость аккумулятора 4000 мАч.

Источник: gsmarena