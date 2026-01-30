Новости WTF 30.01.2026 comment views icon

Расследователь Христо Грозев попросил DeepSeek обработать статью и получил российскую пропаганду на выходе

Андрій Русанов

Редактор новостей

Розслідувач Христо Грозев попросив DeepSeek обробити статтю та отримав російську пропаганду на виході

По словам автора, DeepSeek просто придумал однозначно пророссийские тезисы, которых не было в оригинальном материале.


Известный в Украине журналист-расследователь Христо Грозев из сообщества Bellingcat попросил языковую модель DeepSeek обработать большую статью о российском подразделении киберпреступников, чтобы ее было легче воспринимать в виде подкаста. Он отдельно отметил, что других изменений делать не надо.

«То, что я получил обратно, меня полностью шокировало», — говорит Грозев в коротком видео.

DeepSeek подтвердил, что сохранил оригинальное значение и сделал язык текста более разговорным и удобным для слушателя. Однако журналист увидел, что новая версия не имеет ничего общего с оригинальным смыслом.

«Вся история [созданная DeepSeek] была выдуманной из ничего. В ней говорилось об отмене Западом русской культуры после войны в Украине и о том, как это обернется против Запада», — объясняет он.

Чтобы исключить возможную техническую ошибку, Грозев попросил DeepSeek рассказать, чью историю чатбот только что превратил в текст. Бот заверил, что история принадлежит Грозеву, и поделился ссылкой на первоначальную статью. В конце концов, LLM признала ошибку, но «продолжала возвращаться к тем же кремлевским нарративам».


Некоторые из подписчиков журналиста высказали мнение, что отсутствие у DeepSeek доступа к Интернету в реальном времени может объяснить странное поведение. Однако этот аргумент не объясняет, откуда и почему в тексте появились российские нарративы, как и сам факт грубой переработки текста, когда задание этого не предусматривало и даже ограничивало.

DeepSeek, принадлежащий китайской компании High-Flyer, неоднократно обвиняли в политической цензуре вопросов, чувствительных для официального Пекина. Другие языковые модели тоже ранее обвиняли в предвзятости. В ChatGPT от OpenAI замечали лево-либертарианскую риторику, а ответы Grok от xAI иногда подозрительно напоминают взгляды Илона Маска.

Источник: Cybernews

