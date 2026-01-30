Расследователь Христо Грозев попросил DeepSeek обработать статью и получил российскую пропаганду на выходе

По словам автора, DeepSeek просто придумал однозначно пророссийские тезисы, которых не было в оригинальном материале.





Известный в Украине журналист-расследователь Христо Грозев из сообщества Bellingcat попросил языковую модель DeepSeek обработать большую статью о российском подразделении киберпреступников, чтобы ее было легче воспринимать в виде подкаста. Он отдельно отметил, что других изменений делать не надо.

«То, что я получил обратно, меня полностью шокировало», — говорит Грозев в коротком видео.

DeepSeek подтвердил, что сохранил оригинальное значение и сделал язык текста более разговорным и удобным для слушателя. Однако журналист увидел, что новая версия не имеет ничего общего с оригинальным смыслом.

«Вся история [созданная DeepSeek] была выдуманной из ничего. В ней говорилось об отмене Западом русской культуры после войны в Украине и о том, как это обернется против Запада», — объясняет он.

Чтобы исключить возможную техническую ошибку, Грозев попросил DeepSeek рассказать, чью историю чатбот только что превратил в текст. Бот заверил, что история принадлежит Грозеву, и поделился ссылкой на первоначальную статью. В конце концов, LLM признала ошибку, но «продолжала возвращаться к тем же кремлевским нарративам».





Некоторые из подписчиков журналиста высказали мнение, что отсутствие у DeepSeek доступа к Интернету в реальном времени может объяснить странное поведение. Однако этот аргумент не объясняет, откуда и почему в тексте появились российские нарративы, как и сам факт грубой переработки текста, когда задание этого не предусматривало и даже ограничивало.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

DeepSeek, принадлежащий китайской компании High-Flyer, неоднократно обвиняли в политической цензуре вопросов, чувствительных для официального Пекина. Другие языковые модели тоже ранее обвиняли в предвзятости. В ChatGPT от OpenAI замечали лево-либертарианскую риторику, а ответы Grok от xAI иногда подозрительно напоминают взгляды Илона Маска.

Источник: Cybernews