Райффайзен Банк Аваль и компания Visa запустили в Украине сервис онлайн-платежей Visa Checkout

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Сегодня компания Visa и Райффайзен Банк Аваль анонсировали запуск платежного решения Visa Checkout в Украине. Используя данный сервис, достаточно один раз пройти регистрацию при покупке на сайте или в мобильном приложении торгово-сервисного предприятия или на любом ресурсе, где есть кнопка Visa Checkout с переходом на сайт Райффайзен Банка Аваль или на сайт Visa.

В дальнейшем оплаты в партнерских торгово-сервисных предприятиях не только в Украине, но и за рубежом можно осуществлять, просто нажав на кнопку Visa Checkout.

По данным компании Visa, этот сервис помогает увеличить количество покупок в Интернете и мобильном канале за счет более интуитивного процесса оплаты. Дело в том, что на сегодня только 61% интернет-покупок в мире завершается успешной оплатой (на смартфонах — 31%), тогда как при поддержке Visa Checkout этот показатель увеличивается 82%.

«Мобильный и онлайн-шопинг приобретает популярность в Украине, поскольку потребители все активнее используют свои гаджеты и все чаще отдают предпочтение цифровым платежам перед оплатой наличными при доставке. В глобальном масштабе мы видим, что коэффициент конверсии для потребителей, зарегистрированных в Visa Checkout, на 56% превышает конверсию традиционных платежей с ПК. Мы верим, что Visa Checkout поможет нам в дальнейшем развивать e-commerce в Украине — отметил Дмитрий Крепак, и.о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa».

Отметим, что в данный момент Visa Checkout сотрудничает с более чем 1600 финансовых учреждений и более 350 000 больших и малых торгово-сервисных предприятий в 27 странах мира.

Источник: Visa