Разделение огня и электричества: китайская Svolt создала батарею, которая "спасет" пассажиров электрокара во время пожара

Вадим Карпусь

Компания Svolt заявила о серьезном прорыве в безопасности тяговых батарей. По словам производителя, новая батарея Dragon Armor 3.0 впервые в отрасли достигла так называемого принципа «разделения огня и электричества» — когда электрические контакты физически отделены от каналов сброса давления. Это позволяет направленно отводить пламя во время теплового взрыва подальше от салона автомобиля.


Ключевая идея заключается в конструктивном разделении элементов. Положительный электрический вывод размещен с одной стороны, а канал сброса давления и огня — с противоположной. Каждый из них имеет собственный путь, что создает физическую изоляцию. При тепловом разгоне пламя направляется вниз и наружу, а не в сторону салона автомобиля. Как отмечает Svolt, при такой схеме огонь никогда не достигает пассажирского отсека.

Отдельно компания заявляет, что Dragon Armor 3.0 стала первой батареей, которая сочетает призматические (квадратные) элементы с интеграцией CTC/CTB (Cell-to-Chassis / Cell-to-Body) и при этом сохраняет разделение систем термоуправления. Благодаря этому общая емкость батареи возрастает на 7-10% при тех же габаритах пакета, а высота элементов увеличена на 5 мм. Верхняя часть ячейки выдерживает механическую нагрузку, тогда как нижняя обеспечивает сброс давления и общее пространство для защиты при столкновениях.

В сочетании с технологией жидкостно-твердого состояния Dragon Armor 3.0 демонстрирует ряд улучшений в сфере безопасности. Температура самонагрева ячейки выросла на 8 °C, время безопасного запаса увеличилось на 10%, температура инициации теплового разгона повысилась на 5 °C, а вероятность самого теплового разгона уменьшилась на 25%.


Svolt также подтвердила планы скорого запуска серийного производства Dragon Armor 3.0. Предусмотрено два варианта батарейных пакетов: 86 кВт-ч для плагин-гибридов и 115 кВт-ч для полностью электрических автомобилей. Для версии на 86 кВт-ч заявлен рост ресурса батареи более чем на 10%, а запас хода в чисто электрическом режиме превышает 400 км.

Система Dragon Armor Battery впервые появилась 15 декабря 2022 года. В версиях с LFP-ячейками она обеспечивает до 800 км электрического запаса хода, а в исполнении с NCM-элементами поддерживает быструю зарядку 4C.

Источник: carnewschina

