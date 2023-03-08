Разные iPhone заняли сразу 8 мест в ТОП-10 самых популярных смартфонов 2022 года (на 1-м месте iPhone 13) – Counterpoint

Аналитики Counterpoint подвели итоги 2022 года для рынка смартфонов, назвав самые продаваемые устройства в мире. По их данным, лидером рынка стал iPhone 13. Как и iPhone 12 до него, и iPhone 11 до него, и iPhone XR до него. Однако новый iPhone 14 может и не повторить достижений своих предшественников, так как на конец 2022 года он был лишь на седьмом месте.

Второе место среди самых популярных смартфонов 2022 года занял iPhone 13 Pro Max, а третье место – iPhone 14 Pro Max. Следует отметить, что второе и третье места заняли самые дорогие модели Apple двух последующих поколений. То есть Apple уже успела сместить продажи в сторону более дорогих версий, а последние слухи и утечки говорят, что в новой линейке разделение между младшими и старшими версиями iPhone будет еще заметнее.

Добавим, почти вся первая десятка самых популярных смартфонов 2022 года состоит из устройств Apple – 8 из 10 моделей приходятся на различные версии iPhone. Незначительную конкуренцию лидеру рынка смогла составить лишь компания Samsung с двумя своими бюджетными смартфонами: Galaxy A13 (четвертое место) и Galaxy A03 (десятое место).

Аналитики отмечают, что в 2022 году модели iPhone Pro Max впервые превзошли продажи iPhone Pro в рамках одного поколения. Это верно как для iPhone 14, так и для iPhone 13.

На базовый iPhone 13 пришлось 28% всех продаж Apple. При этом данная модель была лидером рынка на протяжении почти всего года – вплоть до выхода нового поколения.

Источник: gadgettendency