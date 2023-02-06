Линейка iPhone, вероятно, в 2024 году получит более дорогую и высококлассную версию Ultra

Во время телеконференции с инвесторами генеральный директор Apple Тим Кук сделал импровизированное замечание, которое может многое рассказать о планах компании.

Кук задавался вопросом о том, является ли рост средней розничной цены iPhone устойчивым. В конце концов, топовая модель, которая в 2017 году стоила $1150 (iPhone X с 256 ГБ памяти), теперь стоит $1600 (iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ памяти). Глава Apple дал ответ на этот вопрос. По его мнению, повышение цен не является проблемой. На самом деле, потребителей, вероятно, можно было бы убедить потратить ещё больше.

«Я думаю, что люди действительно готовы напрячься, чтобы получить лучшее, что они могут себе позволить в этой категории», — сказал Тим Кук.

Он добавил, что iPhone стал «неотъемлемой частью» жизни людей. По его словам, теперь потребители используют это устройство для совершения платежей, управления умными бытовыми приборами, контроля своего здоровья и хранения банковских данных.

Хотя Кук не сказал, ожидает ли он дальнейшего повышения цен на смартфоны Apple, он привёл хороший аргумент в пользу того, почему даже более высококлассные iPhone могут иметь смысл, особенно если они предоставляют новые функции.

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Внутри Apple уже велись обсуждения по поводу добавление iPhone более высокого класса в свою линейку смартфонов. И компания уже внедряет существенные отличия между стандартными моделями iPhone и улучшенными версиями Pro, давая потребителям повод платить больше.

Когда в этом году появится iPhone 15, Apple ещё больше дифференцирует устройства с помощью материалов, процессоров и камер. В том числе, модель Pro Max получит перископический объектив, который обеспечит улучшенный оптический зум.

По слухам, план Apple заключался в том, чтобы сделать различия между моделями Pro и Pro Max ещё более заметными, назвав свою топовую версию смартфона Ultra. Apple уже использовала это название для спортивных умных часов высокого класса и топовой версии процессора M1. Но вместо того, чтобы переименовывать Pro Max в Ultra, Apple могла бы добавить ещё одну версию iPhone более высокого класса поверх обеих моделей Pro. Внутри компании велись соответствующие обсуждения, и дополнительная премиальная версия iPhone Ultra, возможно, появится с выпуском линейки 2024 года.

Это, безусловно, может привести к росту цены, но потребителям нужна причина для перехода на более дорогую версию. На данный момент неясно, чем будет отличаться эта топовая модель. Вероятно, она предложит дополнительные улучшения камеры, более быстрый чип и более крупный дисплей. Например, Apple может вывести на рынок складной смартфон. Также могут быть реализованы другие перспективные функции, недоступные в более «бюджетных» смартфонах Apple.

Отметим, Samsung уже применила такой подход в своём телефоне Ultra. Эта модель предлагает больше камер и больше мегапикселей в главной камере, большую батарею, больший экран, поддержку стилуса, дополнительную память и другой дизайн. Кроме того, Samsung предлагает два типа складных смартфонов.

Источник: bloomberg