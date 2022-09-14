Разработчик мобильных игр Plarium открывает представительство в Польше и расширяет офис во Львове

Plarium анонсировала экспансию бизнеса на рынок Польши — известный израильский разработчик мобильных и браузерных ММО-игр открывает офис в Варшаве, который станет постоянной базой для сотрудников Plarium, включая релоцированных украинцев. Также в планах компании расширение офиса во Львове и активный наем в Украине и Польше по принципу remote-friendly.

Сейчас Plarium имеет более десяти открытых вакансий в Польше на разные позиции — Unity Developer, Concept Artist, Game Designer, Office Manager и другие. На эти вакансии могут подаваться как жители Польши, так и переехавшие украинцы. Новые сотрудники присоединятся к командам флагманских проектов студии Raid: Shadow Legends и Action Shooter Mech Arena.

Соискатели предлагают официальное трудоустройство, медицинское страхование, помощь во время релокации и другие бонусы. Полный список доступных вакансий можно просмотреть по ссылке.

Plarium также анонсировала расширение львовского офиса, но пока нет никакой конкретики. В компании обещают и дальше всячески поддерживать украинскую команду. Ранее компания, в частности, помогала украинским сотрудникам и их семьям с релокацией, принимая на себя организационные и другие вопросы — трансфер из Украины, временное проживание, медицинское страхование, психологическую помощь, информационное и юридическое сопровождение. Кроме того, Plarium гарантирует сохранение работы и заработка сотрудникам, которые стали волонтерами или защитниками в ВСУ.