Разработчик мобильных игр Plarium открывает представительство в Польше и расширяет офис во Львове

Plarium анонсировала экспансию бизнеса на рынок Польши — известный израильский разработчик мобильных и браузерных ММО-игр открывает офис в Варшаве, который станет постоянной базой для сотрудников Plarium, включая релоцированных украинцев. Также в планах компании расширение офиса во Львове и активный наем в Украине и Польше по принципу remote-friendly.
Сейчас Plarium имеет более десяти открытых вакансий в Польше на разные позиции — Unity Developer, Concept Artist, Game Designer, Office Manager и другие. На эти вакансии могут подаваться как жители Польши, так и переехавшие украинцы. Новые сотрудники присоединятся к командам флагманских проектов студии Raid: Shadow Legends и Action Shooter Mech Arena.
Соискатели предлагают официальное трудоустройство, медицинское страхование, помощь во время релокации и другие бонусы. Полный список доступных вакансий можно просмотреть по ссылке.
Plarium также анонсировала расширение львовского офиса, но пока нет никакой конкретики. В компании обещают и дальше всячески поддерживать украинскую команду. Ранее компания, в частности, помогала украинским сотрудникам и их семьям с релокацией, принимая на себя организационные и другие вопросы — трансфер из Украины, временное проживание, медицинское страхование, психологическую помощь, информационное и юридическое сопровождение. Кроме того, Plarium гарантирует сохранение работы и заработка сотрудникам, которые стали волонтерами или защитниками в ВСУ.
- Plarium (входит в состав Aristocrat Leisure Limited) – одна из крупнейших геймдев-компаний на рынке Украины (не путать с Playrix). Украинские офисы Plarium расположены в Харькове, Львове, Одессе и Киеве, всего в офисах в Европе и США работают более 1800 сотрудников.
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- В марте Plarium удалила все свои игры из магазинов мобильных приложений в россии и беларуси. Также компания приостановила сотрудничество со сторонними компаниями в этих странах.