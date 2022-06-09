Тест перехода Ethereum на концепцию Proof-of-Stake прошёл успешно, хотя и выявил «незначительные проблемы»

Команда разработчиков Ethereum провела «генеральную репетицию» долгожданной трансформации, связанной с переходом на концепцию Proof-of-Stake (доказательство доли владения).

Криптовалюты, такие как Ethereum и Bitcoin, часто критикуются за энергоёмкий процесс майнинга монет. Обе криптовалюты используют модель Proof-of-Work, которая предусматривает проведение сложных вычислений на большом количестве систем.

Отказ от концепции Proof-of-Work в пользу Proof-of-Stake позволит криптовалюте Ethereum существенно снизить энергопотребление сети и ускорить проведение транзакций. Однако переход несколько раз откладывался в течение последних нескольких лет из-за ряда серьезных недостатков в реализации. Похоже, разработчикам удалось решить все проблемы, и последний тестовый запуск прошёл успешно.

В частности, тестовая сеть Ethereum имитировала процесс, идентичный тому, который осенью должна пройти основная сеть. При этом разработчики получили подтверждения, что процесс проверки Proof-of-Stake существенно снижает количество энергии, необходимой для подтверждения блоков, а процесс слияния работает должным образом.

Вместе с тем разработчик ядра криптовалюты Ethereum Тим Бейко сообщил, что хотя сеть стабильна, тест всё же выявил «некоторые незначительные известные проблемы». Теперь разработчики «проведут следующие несколько дней, анализируя их, прежде чем обсуждать следующие шаги на телеконференции AllCoreDevs в эту пятницу».

Источник: cnbc