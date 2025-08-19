Разработчики The First Descendant продвигают игру через фейковых "ИИ-стримеров"

Соскучились по скандалам с ИИ? А вот студии Nexon скучать времени нет — пользователи хейтят разработчика и издателя The First Descendant за странную рекламу в TikTok.

В роликах они использовали вымышленных стримеров, кроме одного, которые призывали играть в The First Descendant. Но исключением стал DanieltheDemon — реальный человек. Пользователь на Reddit заявил, что за 15 минут в TikTok он увидел как минимум четыре таких ИИ-видео и еще два некачественных. Автор поста подчеркнул, что проблема не в использовании генеративного ИИ само по себе, а в том, что образ стримера использовали без согласия.

«Это настоящий удар под дых для контент-мейкеров TFD — использовать ИИ для таких реклам вместо реальных создателей, особенно учитывая, что в программе Nexon Creators зарегистрировано более 8,8 тысячи человек», — пишет пользователь.

Другие реагировали также резко. Некоторые увидев ролики подумали, что они фейковые или вирусные, или какая-то другая попытка фишинга. Конечно Nexon заметила хейт, но вместо оправданий или извинений (по крайней мере перед стримером) — они удаляют комментарии с критикой. Некоторые заметили, что официальный TikTok-аккаунт The First Descendant «перезагружает рекламу», когда негатива становится слишком много.

Вскоре на ИИ-ролики отреагировал DanieltheDemon. Он подтвердил, что к Nexon никакого отношения не имеет. Его TikTok имеет несколько вирусных роликов с миллионами просмотров, поэтому именно они стали удобной мишенью для копирования.

«Я не имею никакой связи или контракта с The First Descendant. Они украли мое лицо и реакции из моего самого вирусного видео, использовали ИИ, чтобы изменить то, что я говорю, и добавили голос, который мне не принадлежит. Я не давал согласия на использование моей внешности…» — написал стример в комментариях.

Nexon объяснила, что эти видео прошли через TikTok Creative Challenge и формально проверялись на авторские права. Но компания признала, что «некоторые обстоятельства кажутся неуместными». Студия заявила о совместном расследовании с TikTok. Никаких извинений или прямого подтверждения использования ИИ в обращении не прозвучало.

Недавно в похожий скандал попали разработчики Frostpunk с их новым проектом The Alters. 11 bit Studios пришлось признать, что они использовали ИИ при разработке игры. По крайней мере, нужно признать, что они не крали внешность людей и честно сказали о своих ошибках.

Источник: Eurogamer