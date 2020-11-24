RE-leaf PAPER, HackenAI и др.: Украинский фонд стартапов рассмотрел заявки 32 стартапов в рамках трех питчей и выбрал семь победителей

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Украинский фонд стартапов провел четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый питчи, в рамках которых свои идеи представили 32 украинских стартапа. По итогам рассмотрения презентаций Наблюдательный совет Фонда принял решение профинансировать семь из них.

Стартапы на этапе pre-seed (грант $25,000):

RE-leaf PAPER. Крафтовая бумага, изготовленная по технологии RE-leaf, на основе волокнистой массы опавших листьев.

iceFood. Замороженные ready-to-eat здоровые и полезные первые блюда, вторые блюда, десерты, смузи и хелси-боулы, для приготовления которых достаточно 3-5 мин.

AI Impulsar. Программное обеспечение Impulsar помогает контролировать и анализировать состояние людей с аутизмом и деменцией, и заранее извещает людей с эпилепсией о вероятности развития кризисного состояния.

Muscreators. Онлайн-сервис для эффективного и масштабного промоушена артиста, который предоставляет готовые решения для эффективных промо-кампаний на мировые и локальные рынки.

Smart Way. Сервис международных перевозок с мобильным приложением для водителя, перевозчика, отправителя/получателя товара, с целью быстрого прохождения границы, заказа онлайн таможенных услуг и получения полезных сервисов в дороге.

Стартапы на этапе seed (грант $50,000):

eSalesPlatform. E-commerce платформа, которая помогает ритейлеру расширить рынки сбыта на международные маркетплейсы, такие как Amazon и eBay.

HackenAI. Мобильное приложение для личной кибербезопасности, которое сочетает в себе самые необходимые средства кибербезопасности, такие как менеджер паролей, мониторинг скомпроментованих аккаунтов, двухфакторную аутентификацию, VPN, защищенное хранилище, антифишинг и многое другое. Интерактивные учебные модули, награды, предметы коллекционирования помогают мотивировать пользователей более ответственно относиться к своей личной кибербезопасности и изучать лучшие практики, которые помогут избежать будущих проблем.

Напомним, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, созданный с целью развития технологических стартапов в Украине. Прием заявок на конкурсной основе USF стартовал в декабре 2019 года. Компании оцениваются независимыми инвестиционными экспертами. Заявленный обьем финансирования USF составляет 440 млн грн.

Источник: УФС