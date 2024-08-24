Realme GT 7 Pro приписывают SoC Snapdragon 8 Gen 4, батарею на 6000 мАч и перископическую камеру

Лишь недавно мы смогли ознакомиться с обзором флагманского смартфона realme GT 6, а китайский бренд уже готовит новую еще более мощную версию realme GT 7 Pro. Инсайдер Digital Chat Station уже смог узнать некоторые характеристики этой модели и поделился этой информацией.

Итак, источник утверждает, что текущий инженерный прототип realme GT 7 Pro оснащен дисплеем производства BOE, который имеет немного закругленные боковые грани и поддерживает разрешение 1.5K. Устройство также имеет процессор Snapdragon 8 Gen 4, который еще не представлен официально. Конфигурация включает до 16 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью до 1 ТБ.

Дополнительно сообщается об использовании аккумулятора емкостью 6000 мАч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Однако, к сожалению, беспроводная зарядка не поддерживается. Смартфон realme GT 7 Pro также имеет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и перископную телефото камеру с 3-кратным увеличением, выполненную на базе сенсора Sony Lytia LYT-600. Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69.

Согласно предварительным слухам, смартфон realme GT 7 Pro будет выпущен в конце этого года.

Источник: gsmarena

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