Realme предупреждает о задержке поставок GT 6 — всю партию украли по дороге в Испанию

Европейским поклонникам бренда Realme придется подождать начала продаж новой полуфлагманской модели GT 6. Дело в том, что всю первую партию поставки похитили по дороге в Испанию. Об этом говорится в сообщение в X (Twitter) официального аккаунта Realme Spain.

Отмечается, что усилия вернуть похищенные устройства были безрезультатными. Пока непонятно, куда пропал груз. Как бы там ни было, это привело к задержке старта продаж модели Realme GT 6 в Испании.

«Уважаемая семья realme, Мы должны извиниться перед вами. По независящим от нас причинам наши телефоны realme GT 6 были украдены по дороге в Испанию. Мы не смогли вернуть их, несмотря на то, что сделали все возможное, поэтому мы не сможем гарантировать мероприятия в магазинах, которые хотели бы предложить в течение недели запуска. Приносим искренние извинения за возможные неудобства. realme Spain»

Сейчас дата запуска Realme GT 6 все еще назначена на 20 июня. Но из-за отсутствия устройств в регионе Realme не имеет другого выбора, кроме как отложить или отменить любые запланированные мероприятия в магазинах.

Согласно сообщениям из Испании, кража произошла 29 мая, а водителя грузовика «ограбили, угрожая оружием». Сообщается, что этот инцидент также может повлиять на португальский запуск Realme GT 6, который был запланирован на тот же день.

Смартфон Realme GT 6 предложит своим владельцам дисплей с яркостью 6000 нит и частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 7+ Gen 3, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Дополняет картину аккумулятор емкостью 5500 мАч и поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Курс-професія "Data Scientist" від robot_dreams. Опануйте професію дата-саєнтиста з нуля та беріть участь у будь-якій справі: від розробки підходів для розв’язання завдань бізнесу до пошуку інсайтів для розвитку продуктів. Детальніше про навчання

Источник: 9to5google