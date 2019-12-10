Redmi хвастается: продажи смартфонов Redmi Note 7 превысили 28 млн (за 11 месяцев), Redmi K20 — 4,5 млн (за полгода), а наушников Redmi AirDots — 7,5 млн (за 8 месяцев)





На сегодняшней утренней презентации в Китае суббренд Redmi компании Xiaomi представил несколько новых устройств, включая смартфон Redmi K30, ноутбук RedmiBook 13 и умную колонку AI Speaker Play и роутер Redmi AC2100. Также в ходе пресс-конференции глава бренда Redmi и по совместительству вице- президент Xiaomi Лю Вейбинг традиционно похвастался завидными результатами продаж ряда продуктов.

Новый Redmi K30 — это прямой наследник Redmi K20, который у нас продается под названием Mi 9T. Так вот, за полгода модель Redmi K20 разошлась тиражом 4,5 миллиона штук. Учитывая, сочетание характеристик и цены новая модель Redmi K30 имеет все шансы превзойти результат предшественника.

В начале месяца Redmi хвасталась, что продажи смартфонов линейки Redmi Note 8 превысили 10 миллионов менее чем за три месяца, добравшись до этого рубежа на месяц быстрее предыдущей серии Redmi Note 7. Тогда мы еще вспоминали, что в последний раз Redmi отчитывалась о продажах Redmi Note 7 накануне анонса Redmi Note 8 в августе. Тогда сообщалось о том, что серия разошлась тиражом боле 20 млн устройств, а мы предполагали результат 25 млн штук по итогам года. Мы ошиблись. На сегодняшний день серия Redmi Note 7 уже разошлась тиражом 28 млн штук — за 11 месяцев.

Еще один успешный продукт Redmi — полностью беспроводные Redmi AirDots. За 8 месяцев наушников Redmi AirDots было отгружено на рынок 7,5 миллионов штук.

Источник: MyDrivers