Представлен RedmiBook 13 — самый компактный (и самый дорогой!) ноутбук суббренда Xiaomi

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Кроме смартфона Redmi K30 на сегодняшней утренней презентации суббренда Redmi в Китае также ожидаемо был представлен новый ноутбук RedmiBook 13.

Напомним, в мае модель RedmiBook 14 открыла линейку ноутбуков Redmi, которая затем была расширена моделями RedmiBook 14 Enhanced Edition и RedmiBook 14 Ryzen Edition. Новая модель RedmiBook 13 выделяется дизайном (экраном с очень тонкими рамками) и компактными размерами — это самый компактный ноутбук RedmiBook. Что еще интереснее, при стартовой цене в $640 модель RedmiBook 13 является самой дорогой в линейке.

Как очевидно из названия, RedmiBook 13 оснащается экраном диагональю 13,3 дюйма с очень тонкими рамками (занимает 89% площади крышки). В данном случае используется обычная (не сенсорная) панель IPS разрешением 1920х1080 пикселей с широкими углами обзора 178° и яркостью 250 нит. Конструкция петель обеспечивает раскрытие экрана на угол до 180°.

Нижняя рамка немного шире боковых и верхней, но при этом ее толщина на 89% меньше по сравнению с остальными RedmiBook благодаря особому дизайну шлейфа подключения экрана к системной плате. Говоря о компактности RedmiBook 13, производитель сделал весьма необычное сравнение с листом формата А4 — ноутбук занимает 96% площади. Если же говорить о массогабаритных показателях, размеры устройства равны 323x228x17,95 мм при массе 1,5 кг (корпус — металлический).

Переходя к техническим характеристикам, Redmi решила оснастить RedmiBook 13 новейшими Intel Core 10-го поколения, но не 10-нанометровыми Ice Lake-U, а 14-нанометровыми Comet Lake-U. Пользователи могут выбирать между Core i5-10210U (4/8, 1,6-3,9-4,2 ГГц, 6 МБ кэш-памяти L3) и топовым Core i7-10710U (6/12, 1,1-3,9-4,7 ГГц, 12 МБ кэш-памяти L3). Увы, альтернативы на APU Ryzen пока нет, но по аналогии с RedmiBook 14 Ryzen Edition вполне может появиться в будущем.

Вне зависимости от конфигурации ноутбук оснащается дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ видеопамяти. Объем оперативной памяти во всех вариантах — строго 8 ГБ (скорее всего, распаянная), а SSD — 512 ГБ.

Отдельно производитель выделяет новую систему охлаждения, представленную центробежным вентилятором повышенной производительности (по сравнению с предыдущей моделью воздухопоток увеличен на 25%, а уровень шума снижен на 2 дБ) и сдвоенной тепловой трубкой диаметром 6 мм, которая отводит тепло на 70%.

Набор портов скромный — парочка USB 3.1 Gen1, HDMI, 3,5 мм и разъем питания. Можно также отметить стереодинамики общей мощностью 4 Вт с поддержкой виртуального объемного звучания DTS.

Емкость аккумулятора — 40 Вт·ч, чего, по заверениям производителя, должно хватить на 11 часов автономной работы. Есть поддержка быстрой зарядки — на 50% за 35 минут.

Ноутбук RedmiBook 13 работает под управлением ОС Microsoft Windows 10 Home и поставляется с предустановленным офисным пакетом Office Student edition.

Заказать RedmiBook 13 в Китае можно с сегодняшнего дня, а реальные продажи начнутся 12 декабря. Базовая версия RedmiBook 13, как упоминалось выше, оценивается в $640, но сейчас действует акционная цена $600, а за вариант на CPU Core i7-10710U просят $740.

Источник: Weibo