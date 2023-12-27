Новости Устройства 27.12.2023 в 16:48 comment views icon

Регулятор «таможенного союза» раскрыл видеокарты Radeon RX 7600 XT, RX 7700 и RX 7800

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Юрій Орос

Автор новин

Регулятор «таможенного союза» раскрыл видеокарты Radeon RX 7600 XT, RX 7700 и RX 7800

В сети возникли упоминания о видеокартах Radeon RX 7600 XT, Radeon RX 7700 и RX 7800. Это произошло на сайте EEC (Евразийской экономической комиссии), где происходит регистрация перед выходом на рынок. Среди перечисленных там субъектов есть новые SKU Radeon от Arktek, малоизвестного производителя видеокарт GeForce и Radeon, попадающие на отдельные рынки.

Евразийская экономическая комиссия — это новое название таможенного союза, экономического объединения России, Беларуси и Казахстана, в который когда-то пытались втянуть Украину. Информацию раскрывает заявка от офиса в Алматы к компании-производителю в Харбине, Китай.

Регулятор «таможенного союза» раскрыл видеокарты Radeon RX 7600 XT, RX 7700 и RX 7800

Arktek предлагает карты серий Radeon RX 6600 и RX 500, как часть своей последней линейки Radeon. Это может означать, что позже произойдет больше запусков RDNA3. Кроме этих трех (еще невыпущенных SKU), остальные соответствуют текущему предложению AMD.

Регулятор «таможенного союза» раскрыл видеокарты Radeon RX 7600 XT, RX 7700 и RX 7800

Есть только слухи о том, что Radeon RX 7600 XT выйдет в следующем году. Относительно RX 7700 и RX 7800 это первое упоминание о таких планах от одного из OEM-производителей, сообщает Videocardz.

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