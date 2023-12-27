Регулятор «таможенного союза» раскрыл видеокарты Radeon RX 7600 XT, RX 7700 и RX 7800

В сети возникли упоминания о видеокартах Radeon RX 7600 XT, Radeon RX 7700 и RX 7800. Это произошло на сайте EEC (Евразийской экономической комиссии), где происходит регистрация перед выходом на рынок. Среди перечисленных там субъектов есть новые SKU Radeon от Arktek, малоизвестного производителя видеокарт GeForce и Radeon, попадающие на отдельные рынки.

Евразийская экономическая комиссия — это новое название таможенного союза, экономического объединения России, Беларуси и Казахстана, в который когда-то пытались втянуть Украину. Информацию раскрывает заявка от офиса в Алматы к компании-производителю в Харбине, Китай.

Arktek предлагает карты серий Radeon RX 6600 и RX 500, как часть своей последней линейки Radeon. Это может означать, что позже произойдет больше запусков RDNA3. Кроме этих трех (еще невыпущенных SKU), остальные соответствуют текущему предложению AMD.