У Tesla снова проблемы с регуляторами — из-за скрытого «режима Илона», который активирует автопилот без рук на руле

Tesla получила специальный приказ от авторегуляторов США, требующий детального отчета по ее системам помощи и мониторингу водителя, а также использования секретной конфигурации, известной под названием «режим Илона».

Как правило, когда водители используют опции Автопилота, Full Self-Driving или FSD Beta в Tesla, от них требуют держать руки на руле. В противном случае системы авто выдают визуальный, а впоследствии и звуковой сигнал, чтобы привлечь внимание человека – если и этого не удается, некоторые функции выключаются. Впрочем, существует секретный режим, названный именем гендиректора компании Илона Маска, который позволяет проигнорировать все требования и спокойно использовать водительские системы в полном объеме, не держа при этом руки на руле.

Как сообщает Bloomberg, 26 июля Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) направила Tesla письмо и специальное распоряжение, которое требует раскрыть подробности этой тайной конфигурации – включая то, в каких автомобилях она доступна и сколько водителей ею могли воспользоваться.

«Мы взволнованы тем, как влияют на безопасность недавние изменения в системах мониторинга водителя Tesla. Это беспокойство основывается на информации, свидетельствующей о том, что владельцы транспортных средств могут изменить конфигурации и получить возможность управлять автомобилем в режиме автопилота в течение длительного периода, без призывов коснуться руля», – пишет исполняющий обязанности главного советника NHTSA Джон Дональдсон.

Tesla должна была предоставить информацию до 25 августа – однако ответ был конфиденциальным, и пока NHTSA не дает комментариев.

Параллельно агентство завершает свое многолетнее расследование по серии аварии с участием Tesla с автопилотом, которые врезались в неподвижные автомобили скорой. Согласно последнему отчету NHTSA, с 1 августа 2019 года до середины июля 2023 года произошло по меньшей мере 26 инцидентов с участием автомобилей Tesla, оборудованных системами помощи водителя 2-го уровня, которые привели к человеческим жертвам. В 23 авариях функции помощи водителя были активны еще в течение 30 секунд после столкновения.

В течение многих лет Tesla настаивала в ответах регуляторам на том, что ее системы помощи водителю имеют лишь 2-й уровень, что не делает их автономными – параллельно гендиректор компании Илон Маск часто противоречил этому своими публичными заявлениями (ранее юристы автопроизводителя говорили, что их не стоит принимать во внимание – поскольку слова публичных людей можно легко «подделать»).

На выходных Маск провел прямой эфир в X (Twitter), где протестировал бета-версию программного обеспечения Tesla Full Self-Driving. Во время трансляции он держал в руках смартфон и активно общался со своим пассажиром, руководителем отдела разработки программного обеспечения для автопилота Tesla Ашоком Элусвами. В целом, во время 45-минутного эфира программное обеспечение работало вполне безопасно – однако уже на 19-й минуте Илон был вынужден перехватить руль, поскольку автомобиль едва не проехал на красный свет на перекрестке, что потенциально могло завершиться аварией.