Новости Авто 28.08.2023 в 13:43

США завершают расследование по автопилоту Tesla – результаты могут обнародовать в ближайшие дни

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Многолетнее расследование касаемо систем помощи водителю в автомобилях Tesla близится к завершению.

Расследование по опциям автопилота, Full Self-Driving и FSD Beta в Tesla было инициировано еще в 2021 году после серии аварий, когда транспортные средства автопроизводителя, которые, как считается, использовали системы помощи водителю, врезались в автомобили экстренной помощи.

Несмотря на перспективные названия опций – ни одна не делает автомобили Tesla автономными, как например роботакси Cruise или Waymo. В то же время системы требуют присутствия за рулем человека-водителя, готового затормозить или взять на себя управление в любой момент (стандартный автопилот Tesla и премиальные системы Full Self-Driving контролируют торможение, рулевое управление и ускорение только в ограниченных случаях).

Намеки на автономность Tesla часто появляются в рекламных роликах компании и твитах генерального директора Илона Маска, однако в инструкциях для водителей сообщается:

«Всегда держите руки на руле и помните о дорожных условиях, окружающем движении и других участниках дорожного движения (таких как пешеходы и велосипедисты). Всегда будьте готовы принять незамедлительные меры. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению, серьезным травмам или смерти».

Автомобили Tesla оснащены системой мониторинга водителя, которая использует камеры в салоне и датчики на руле, чтобы определить, уделяет ли водитель должное внимание дороге и вождению. В противном случае система выдает звуковые сигналы и выводит сообщения на экран, требуя положить руки на руль. Но неясно, является ли эта опция достаточно мощной, чтобы обеспечить безопасное использование функций помощи водителю.

Согласно последнему отчету NHTSA, с 1 августа 2019 года до середины июля 2023 года произошло по меньшей мере 26 инцидентов с участием автомобилей Tesla, оснащенных системами помощи водителю 2-го уровня, которые привели к человеческим жертвам. В 23 авариях функции помощи водителя были активны еще в течение 30 секунд после столкновения.

Кроме претензий со стороны регуляторов, Tesla вынуждена защищаться от коллективных исков водителей — в сентябре владельцы электромобилей компании обвинили ее в «введении общественности в заблуждение касаемо технологии автопилота и функции полностью самостоятельного вождения (FSD)». Позже компания подала ходатайство об отклонении иска, так как считает, что «неспособность реализовать долгосрочную желаемую цель не является мошенничеством». В декабре суд США обязал Tesla за свой счет модернизировать клиенту автомобиль из-за «обманчивой рекламы» полноценного автопилота.

Ранее директор по программному обеспечению автопилота Tesla Ашок Эллусвами заявил, что рекламный ролик 2016-го года, на котором автомобилем Tesla якобы управляет только система помощи водителю, был инсценирован — Маск ранее публиковал это видео у себя в Twitter с подписью «Tesla едет самостоятельно». Юристы компании также настаивали на том, чтобы заявления Илона не рассматривали в суде, поскольку их «могли подделать».

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Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Источник: Reuters, CNBC

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