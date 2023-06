«‎Elon Mode». В электромобилях Tesla обнаружили скрытый режим Full Self-Driving без необходимости держать руки на руле

Похоже, для генерального директора Tesla Илона Маска разработали секретный режим, позволяющий использовать Full Self-Driving без систем мониторинга водителя.

Скрытую функцию обнаружил анонимный хакер Tesla, известный в интернете под ником @greentheonly. Ранее он частенько копался в коде программного обеспечения электромобилей и уже обнаружил, что Tesla может заблокировать использование сидений с электроприводом или центральной камеры в Model 3 до того, как она официально активирована.

Обнаружив и включив новую функцию, программист проверил систему и поделился кадрами, сделанными при попытке. Буквальной надписи «‎Elon Mode» на экране не видно, но так называет режим сам хакер.

Impressions after nearly 600 miles on 11.4.3 with Elon mode (could not get a non-Tesla car to try in time).

It went much better than the prior experiment obviously.

Many contributing factors. I was not as late so I did not mind as much (still ended up 5 minutes late solely

— green (@greentheonly) June 17, 2023