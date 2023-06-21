«‎Elon Mode». В электромобилях Tesla обнаружили скрытый режим Full Self-Driving без необходимости держать руки на руле

Похоже, для генерального директора Tesla Илона Маска разработали секретный режим, позволяющий использовать Full Self-Driving без систем мониторинга водителя.

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Скрытую функцию обнаружил анонимный хакер Tesla, известный в интернете под ником @greentheonly. Ранее он частенько копался в коде программного обеспечения электромобилей и уже обнаружил, что Tesla может заблокировать использование сидений с электроприводом или центральной камеры в Model 3 до того, как она официально активирована.

Обнаружив и включив новую функцию, программист проверил систему и поделился кадрами, сделанными при попытке. Буквальной надписи «‎Elon Mode» на экране не видно, но так называет режим сам хакер.

Impressions after nearly 600 miles on 11.4.3 with Elon mode (could not get a non-Tesla car to try in time).

It went much better than the prior experiment obviously.

Many contributing factors. I was not as late so I did not mind as much (still ended up 5 minutes late solely — green (@greentheonly) June 17, 2023

Оказалось, что при использовании расширенной системы помощи водителю Tesla Full Self-Driving (ныне находящаяся в бета-версии, но доступная каждому, кто заплатил за опцию до $15 000) в режиме Илона, авто не требует от водителя держать руки на руле или каким-либо иным образом подтверждать свое присутствие.

Система часто требует от обычных владельцев авто прикасаться к рулю, чтобы убедиться в их внимательности, а сами водители жалуются, что это происходит слишком часто. Кроме того, автомобили Tesla имеют центральную внутреннюю камеру (над зеркалом заднего вида), которая наблюдает за направлением взгляда, чтобы убедиться, что водитель смотрит на дорогу.

Однако для теста в режиме Илона Маска все эти меры предосторожности не применялись. The Verge пишет, что на видео хакер ездит на ранней модели X, которая в принципе может вообще не иметь внутренней камеры.

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В треде в Twitter @greentheonly пишет, что система по-прежнему случайно меняет полосу движения и в конечном итоге едет медленно по шоссе. Будет ли этот суперсекретный режим FSD доступен обычным владельцам, неизвестно.

Ранее Маск пообещал предоставить месяц бесплатного использования Full Self-Driving каждому владельцу транспорта автопроизводителя в Северной Америке, когда система будет работать «безопасно и суперплавно».