Рейтинг ПК-версии Cyberpunk 2077 на Metacritic упал ниже 90 баллов





В конце октября после очередного переноса Cyberpunk 2077 польские разработчики из CD Projekt указывали в качестве одного из целевых показателей «не меньше 90 баллов на Metacritic». В погоне за рейтингом студия, как известно, скромно умолчала о техническом состоянии на консолях уходящего поколения, что в итоге обернулось «пожаром», который CD Projekt сейчас пытается потушить. Что иронично — 15 декабря рейтинг ПК-версии Cyberpunk 2077 на Metacritic упал до 89 из 100 (на основе 62 рецензий).

В то же время средний рейтинг версий Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One составляет соответственно 52 и 55. Правда, в первом случае оценка основана на семи рецензиях, а во втором — на пяти. В то же время средняя оценка версии PS4 от игроков составляет 3 из 10, а версии Xbox One — 4,1 из 10.

На агрегаторе рецензий OpenCritic, который ранее обвинил CD Projekt в намеренном утаивании информации о техническом состоянии игры на консолях уходящего поколения, рейтинг Cyberpunk 2077 снизился еще сильнее — с первоначальных 91 балла до 84.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на консолях и ПК. 12 декабря CD Projekt выпустила патч 1.04 со множеством исправлений, и в ближайшие семь дней выйдет второй апдейт. В работе также находятся еще два патча, которые выйдут в январе и феврале 2021 года. На недавнем срочном совещании с инвесторами топ-менеджеры CD Projekt клятвенно пообещали исправить все баги и ошибки, и довести версии для консолей уходящего поколения до играбельного состояния.