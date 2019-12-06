Рейтинг популярных в Украине сайтов за ноябрь 2019 года: «Черная пятница» увеличила интерес к интернет-магазинам, а Hotline.ua поднялся с 34 на 19 место

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Компания Kantar опубликовала рейтинг самых популярных в Украине сайтов за ноябрь 2019 года. Судя по активности в интернете, на протяжении последнего месяца осени украинцы активно покупали технику, а также следили за новостями и принятием законов.

«Черная пятница» не прошла незаметно для сайтов Украины — интернет-магазины и прайс-агрегаторы заметно укрепили свои позиции. В частности, в Топ-25 самых популярных сайтов Украины входят Rozetka.ua, Prom.ua, Olx.ua, Aliexpress.com и Allo.ua. Среди магазинов, не вошедших в рейтинг, но значительно нарастивших охват стоит отметить 27.ua, Сomfy.ua, Сitrus.ua, Foxtrot.ua, Eldorado.ua, Kasta.ua.

Hotline.ua помогал находить самые выгодные предложения и в результате поднялся с 34 на 19 место. Интересно, что впервые за долгое время в список самых популярных сайтов Украины вошел портал Верховной Рады Украины — Rada.gov.ua. При этом ТОП-3 сайтов остался без изменений:

Отметим, что исследование Kantar CMeter учаитывает desktop- и mobile-пользователей в возрасте от 14 до 70 лет, объединяя в режиме реального времени данные из трех источников: Site-centric (счетчики на сайтах), Frame-centric (счетчики в фрейме баннерной сети) и User-centric. Последний представляет собой панель респондентов с установленными плагинами в браузерах и приложениями Kantar TNS на телефонах, наряду со стандартными показателями: просмотры страниц, охват, социально-демографические показатели и т.д.

Источник: Kantar