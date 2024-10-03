Новости Крипто 03.10.2024 в 17:48 comment views icon

Рейтинг криптопроектов 2024: лучшие блокчейны и токены 3-го квартала

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Рейтинг криптопроектов 2024: лучшие блокчейны и токены 3-го квартала

Раздел Крипто выходит при поддержке?

Популярная аналитическая платформа CryptoRank опубликовала статистику самых успешных криптовалютных проектов третьего квартала 2024 года (Q3).

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Самые успешные 10 криптопроектов Q3 2024 по росту

В этом рейтинге представлены самые прибыльные криптовалютные проекты по разным категориям, с процентным приростом с начала года (YTD). Сюда попали проекты с рыночной капитализацией более $5 млн и объемом торгов за 24 часа более $500 тыс.

  • Валюта: Bellscoin (+360,5%)
  • Блокчейн: Sui (+116,8%)
  • DeFi: Reef (+250,3%)
  • Инфраструктура: Helium (+118,2%)
  • Сервис: AI Companions (+544,9%)
  • Мемкоины: Neiro (+24 778%)
  • GameFi: Creo Engine (+118,4%)
  • CeFi: Maple (+59,7%)
  • NFT: Chronicle (+517,2%)
  • SocialFi: UXLINK (+163,9%)

Лучшие 10 проектов по финансированию

В нем перечислены 10 лучших криптопроектов, которые получили финансирование от венчурных компаний первого уровня в течение 3 квартала 2024 года.

  1. Celestia: $100M — модульная платформа для запуска блокчейнов.
  2. Sentient: $85M — платформа для разработки искусственного интеллекта (ИИ)
  3. Story Protocol: $80M — протокол для создания и лицензирования интеллектуальной собственности.
  4. Infinex: $65.2M — децентрализованная биржа.
  5. Chaos Labs: $55M — автоматизированная система экономической безопасности для криптопротоколов.
  6. Sahara AI: $37M — децентрализованная ИИ-сеть для создания персонализированных агентов.
  7. Drift Protocol: $25M — платформа для торговли фьючерсами на блокчейне Solana. Кстати, аналитики Keyrock выделили этот проект по лучший аирдроп года.
  8. Helius: $21.7M — платформа для анализа данных на блокчейне.
  9. B3 fun: $21M — гейминг-экосистема на блокчейне Base.
  10. Caldera: $15M — платформа для быстрого запуска блокчейнов с EigenDA.

Топ-10 токенов Q3 2024 по рыночной капитализации

  1. Neiro: $410M
  2. Lombard Staked BTC: $384M
  3. Coinbase Wrapped BTC: $335M
  4. DOGS: $326M
  5. Hamster Kombat: $298M
  6. USD0: $269M
  7. Avail: $267M
  8. Gravity: $250M
  9. SunDog: $246M
  10. M2: $223M

Топ-10 лаунчпадовПлатформа, позволяющая быстро открывать новый криптопроект, находить источники финансирования и формировать сообщество по объему привлеченных средств в Q3 2024

  1. Jupiter LFG: $31.1M
  2. Tokensoft: $23.3M
  3. Fjord Foundry: $11.4M
  4. Coinlist: $6.4M
  5. DAO Maker: $4.4M
  6. Gate.io Startup: $3.3M
  7. Kommunitas: $3.1M
  8. Spores Network: $2.0M
  9. Seedify: $2.0M
  10. Poolz Finance: $1.6M

Крупнейшие 10 блокчейнов по росту TVL в третьем квартале 2024 года

Статистика, опубликованная CryptoRank и DeFiLllama, демонстрирует рост показателя общей заблокированной стоимости (Total Value Locked или TVL)TVL измеряет общую стоимость активов, размещенных в конкретном протоколе децентрализованных финансов (DeFi). в ведущих блокчейн-платформах. Показаны блокчейны с TVL более $10 млн.

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  1. Core DAO: +396%, TVL: $402M
  2. Neutron: +168%, TVL: $55.0M
  3. Sei: +166%, TVL: $690M
  4. Aptos: +78,1%, TVL: $1.36B
  5. MAP Protocol: +72,2%, TVL: $27.6M
  6. Sui: +72,0%, TVL: $1.63B
  7. Scroll: +67,8%, TVL: $119B
  8. Fraxtal: +59,6%, TVL: $45.9M
  9. Bahamut: +52,6%, TVL: $63.6M
  10. Conflux: +46,2%, TVL: $53.9M

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