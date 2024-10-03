Рейтинг криптопроектов 2024: лучшие блокчейны и токены 3-го квартала

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Популярная аналитическая платформа CryptoRank опубликовала статистику самых успешных криптовалютных проектов третьего квартала 2024 года (Q3).

Самые успешные 10 криптопроектов Q3 2024 по росту

В этом рейтинге представлены самые прибыльные криптовалютные проекты по разным категориям, с процентным приростом с начала года (YTD). Сюда попали проекты с рыночной капитализацией более $5 млн и объемом торгов за 24 часа более $500 тыс.

Валюта : Bellscoin (+360,5%)

: Bellscoin (+360,5%) Блокчейн : Sui (+116,8%)

: Sui (+116,8%) DeFi : Reef (+250,3%)

: Reef (+250,3%) Инфраструктура : Helium (+118,2%)

: Helium (+118,2%) Сервис : AI Companions (+544,9%)

: AI Companions (+544,9%) Мемкоины : Neiro (+24 778%)

: Neiro (+24 778%) GameFi : Creo Engine (+118,4%)

: Creo Engine (+118,4%) CeFi : Maple (+59,7%)

: Maple (+59,7%) NFT : Chronicle (+517,2%)

: Chronicle (+517,2%) SocialFi: UXLINK (+163,9%)

Лучшие 10 проектов по финансированию

В нем перечислены 10 лучших криптопроектов, которые получили финансирование от венчурных компаний первого уровня в течение 3 квартала 2024 года.

Celestia: $100M — модульная платформа для запуска блокчейнов. Sentient: $85M — платформа для разработки искусственного интеллекта (ИИ) Story Protocol: $80M — протокол для создания и лицензирования интеллектуальной собственности. Infinex: $65.2M — децентрализованная биржа. Chaos Labs: $55M — автоматизированная система экономической безопасности для криптопротоколов. Sahara AI: $37M — децентрализованная ИИ-сеть для создания персонализированных агентов. Drift Protocol: $25M — платформа для торговли фьючерсами на блокчейне Solana. Кстати, аналитики Keyrock выделили этот проект по лучший аирдроп года. Helius: $21.7M — платформа для анализа данных на блокчейне. B3 fun: $21M — гейминг-экосистема на блокчейне Base. Caldera: $15M — платформа для быстрого запуска блокчейнов с EigenDA.

Топ-10 токенов Q3 2024 по рыночной капитализации

Neiro: $410M Lombard Staked BTC: $384M Coinbase Wrapped BTC: $335M DOGS: $326M Hamster Kombat: $298M USD0: $269M Avail: $267M Gravity: $250M SunDog: $246M M2: $223M

Топ-10 лаунчпадов Платформа, позволяющая быстро открывать новый криптопроект, находить источники финансирования и формировать сообщество

Jupiter LFG: $31.1M Tokensoft: $23.3M Fjord Foundry: $11.4M Coinlist: $6.4M DAO Maker: $4.4M Gate.io Startup: $3.3M Kommunitas: $3.1M Spores Network: $2.0M Seedify: $2.0M Poolz Finance: $1.6M

Крупнейшие 10 блокчейнов по росту TVL в третьем квартале 2024 года

Статистика, опубликованная CryptoRank и DeFiLllama, демонстрирует рост показателя общей заблокированной стоимости (Total Value Locked или TVL) TVL измеряет общую стоимость активов, размещенных в конкретном протоколе децентрализованных финансов (DeFi). в ведущих блокчейн-платформах. Показаны блокчейны с TVL более $10 млн.

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Core DAO: +396%, TVL: $402M Neutron: +168%, TVL: $55.0M Sei: +166%, TVL: $690M Aptos: +78,1%, TVL: $1.36B MAP Protocol: +72,2%, TVL: $27.6M Sui: +72,0%, TVL: $1.63B Scroll: +67,8%, TVL: $119B Fraxtal: +59,6%, TVL: $45.9M Bahamut: +52,6%, TVL: $63.6M Conflux: +46,2%, TVL: $53.9M

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