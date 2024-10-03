Рейтинг криптопроектов 2024: лучшие блокчейны и токены 3-го квартала

Популярная аналитическая платформа CryptoRank опубликовала статистику самых успешных криптовалютных проектов третьего квартала 2024 года (Q3).
Самые успешные 10 криптопроектов Q3 2024 по росту
В этом рейтинге представлены самые прибыльные криптовалютные проекты по разным категориям, с процентным приростом с начала года (YTD). Сюда попали проекты с рыночной капитализацией более $5 млн и объемом торгов за 24 часа более $500 тыс.
- Валюта: Bellscoin (+360,5%)
- Блокчейн: Sui (+116,8%)
- DeFi: Reef (+250,3%)
- Инфраструктура: Helium (+118,2%)
- Сервис: AI Companions (+544,9%)
- Мемкоины: Neiro (+24 778%)
- GameFi: Creo Engine (+118,4%)
- CeFi: Maple (+59,7%)
- NFT: Chronicle (+517,2%)
- SocialFi: UXLINK (+163,9%)
Лучшие 10 проектов по финансированию
В нем перечислены 10 лучших криптопроектов, которые получили финансирование от венчурных компаний первого уровня в течение 3 квартала 2024 года.
- Celestia: $100M — модульная платформа для запуска блокчейнов.
- Sentient: $85M — платформа для разработки искусственного интеллекта (ИИ)
- Story Protocol: $80M — протокол для создания и лицензирования интеллектуальной собственности.
- Infinex: $65.2M — децентрализованная биржа.
- Chaos Labs: $55M — автоматизированная система экономической безопасности для криптопротоколов.
- Sahara AI: $37M — децентрализованная ИИ-сеть для создания персонализированных агентов.
- Drift Protocol: $25M — платформа для торговли фьючерсами на блокчейне Solana. Кстати, аналитики Keyrock выделили этот проект по лучший аирдроп года.
- Helius: $21.7M — платформа для анализа данных на блокчейне.
- B3 fun: $21M — гейминг-экосистема на блокчейне Base.
- Caldera: $15M — платформа для быстрого запуска блокчейнов с EigenDA.
Топ-10 токенов Q3 2024 по рыночной капитализации
- Neiro: $410M
- Lombard Staked BTC: $384M
- Coinbase Wrapped BTC: $335M
- DOGS: $326M
- Hamster Kombat: $298M
- USD0: $269M
- Avail: $267M
- Gravity: $250M
- SunDog: $246M
- M2: $223M
Топ-10 лаунчпадовПлатформа, позволяющая быстро открывать новый криптопроект, находить источники финансирования и формировать сообщество по объему привлеченных средств в Q3 2024
- Jupiter LFG: $31.1M
- Tokensoft: $23.3M
- Fjord Foundry: $11.4M
- Coinlist: $6.4M
- DAO Maker: $4.4M
- Gate.io Startup: $3.3M
- Kommunitas: $3.1M
- Spores Network: $2.0M
- Seedify: $2.0M
- Poolz Finance: $1.6M
Крупнейшие 10 блокчейнов по росту TVL в третьем квартале 2024 года
Статистика, опубликованная CryptoRank и DeFiLllama, демонстрирует рост показателя общей заблокированной стоимости (Total Value Locked или TVL)TVL измеряет общую стоимость активов, размещенных в конкретном протоколе децентрализованных финансов (DeFi). в ведущих блокчейн-платформах. Показаны блокчейны с TVL более $10 млн.
- Core DAO: +396%, TVL: $402M
- Neutron: +168%, TVL: $55.0M
- Sei: +166%, TVL: $690M
- Aptos: +78,1%, TVL: $1.36B
- MAP Protocol: +72,2%, TVL: $27.6M
- Sui: +72,0%, TVL: $1.63B
- Scroll: +67,8%, TVL: $119B
- Fraxtal: +59,6%, TVL: $45.9M
- Bahamut: +52,6%, TVL: $63.6M
- Conflux: +46,2%, TVL: $53.9M
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