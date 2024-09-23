Криптобиржа BingX случайно удвоила вознаграждение игрокам Hamster Kombat

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Листинг Hamster Kombat на биржах состоится всего через три дня, а криптосообщество уже называет эту игру одной из худших тапалок в истории Telegram. Хотя биржа BingX, видимо, так не считает и поэтому насыпала токенов HMSTR с горкой. Но обо всем по порядку.

Неожиданная халява от BingX (или нет?)

Как сообщают игроки, некоторые из них обнаружили баг на BingX Pre-launchpool Сервис позволяет стейкать криптовалюты и зарабатывать баллы за популярные токены заранее.. В результате тем, кто стейкал монеты Pre-HMSTR, вместо процентов выдали двойное вознаграждение за стейкинг процесс блокировки определенного количества криптовалюты в специальном кошельке для поддержания работы блокчейн-сети и ее безопасности. За это пользователи получают вознаграждение в виде дополнительных токенов или криптовалюты.. Более того, средства были доступны для вывода.

Всех, кто обрадовался внезапно упавшим с неба деньгам, предупреждают: скорее всего BingX заблокирует аккаунты тех, кто воспользовался глюком. Или заставит вернуть средства. Но пока что криптобиржа официально ничего не заявляла (кроме того, что лишь сегодня полноценно возобновила работу после взлома на $43 млн).

Почему Hamster Kombat — худшая тапалка?

Итоги первого сезона от разработчиков игры:

131 млн пользователей получили право на аирдроп (лишь 43% от общего числа игроков).

К игре присоединились более 300 млн человек.

2.3 млн аккаунтов забанили за мошенничество.

30.6 млн не успели выбрать способ вывода токенов.

Из 100 млрд токенов, 75 млрд выделено для сообщества, из которых 60% будет распределено в первом сезоне аирдропа, а остальные 15% — в следующем.

Игроки получат 88.75% токенов сразу, а остальные 11.25% будут разблокированы через 10 месяцев после листинга.

Кроме того, судя по публикациям, многие геймеры заработали от 1 000 до 6 000 монет. Стоимость HMSTR на премаркете сейчас около 0.099 USDT на криптобирже Bybit. Но цена токена может резко измениться после листинга (26 сентября).

Также оказалось, что для получения максимального вознаграждения в игре самыми важными оказались приглашенные друзья, использованные ключи, а затем — пассивный доход. То есть, сам процесс тапания принес не много пользы.

Онлайн-курс “Product Management for AI & ML” від Laba. Опануйте практичні інструменти продакт-менеджера в галузі Штучного Інтелекту та Машинного Навчання англійською мовою. Досвід і фідбек від викладача, який 20+ років у галузі технологій. . Детальніше

Источник: BingX, X

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Обмифай — это надёжный украинский мониторинг криптообменников, предлагающий выгодные курсы обмена криптовалют, фиата и средств с популярных платёжных систем. Платформа обеспечивает безопасность благодаря страховому депозиту, гарантируя надёжность каждой сделки. Для удобства пользователей доступно уникальное мобильное приложение, позволяющее обменивать валюты в любое время и в любом месте. Популярные направления обмена:

TRC20-MONO

TRC20-CASH USD

PRIVAT-TRC20