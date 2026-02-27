banner
Рекорд, но не тот: "Крик 7" принес худшие за 20 лет оценки для франшизы

«Крик 7» побил рекорд «Крик 3» и получил самые низкие оценки для франшизы: пока скромные 38% на Rotten Tomatoes. Рейтинг рассчитан с учетом 80 рецензий, поэтому вряд ли ситуация улучшится в дальнейшем.


Для сравнения, предыдущим лидером во франшизе по антирейтингу Rotten Tomatoes был «Крик 3» с 45%. Далее, от худшего к лучшему, следуют: «Крик 4» с 61%, «Крик 5» с 76%, «Крик 6» с 77%, оригинальный «Крик» 1996 года с 78% и «Крик 2» с удивительными 84%.

В седьмой части слэшеров Сидни Прескот (Нив Кэмпбел) строит новую жизнь в живописном городке Пайн-Гроув, штат Техас: она вышла замуж за полицейского (Джоэл МакГейл) и родила дочь (Изабель Мэй), названную в честь погибшей подруги Татум. Однако Призрачное лицо не собирается оставлять ее в покое.


Режиссером фильма выступил Кевин Уильямсон, который написал сценарий к оригинальному «Крику». Среди остального актерского состава: МакКенна Грейс, Аса Джерманн, Анна Кемп, Сэм Рехнер и, конечно же, Кортни Кокс и Мэттью Лиллард.

В рецензиях пишут, что фильм демонстрирует полное отсутствие остроумия, иронии и визуального шарма, присущих предыдущим частям. Hollywood Reporter отметил, что просмотр фильма ощущается как «изнурительная работа», а Games Radar сетует на недостаток «остроты и ума» предшественников. Несмотря на все это, у Paramount дальновидные планы: фильм собирается собрать $50 млн за первые выходные, а Уильямсон заявил, что уже работает над «Крик 8».

В украинских кинотеатрах «Крик 7» транслируется с сегодняшнего дня, 27 февраля.

