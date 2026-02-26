Netflix показал первые кадры сериала The Boroughs: sci-fi об инопланетянах и пенсионерах от создателей "Очень странных дел"

Netflix представил первые кадры нового научно-фантастического сериала The Boroughs — того самого, который братья Дафферы прозвали «Очень странными делами для пенсионеров».





История разворачивается в доме для пожилых людей, которые внезапно разоблачают внеземную угрозу. Создатели «Очень странных дел» братья Дафферы выступают продюсерами, а Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюз («Темный кристалл: Эпоха сопротивления») взяли на себя роль шоураннеров.

«В казалось бы, живописном доме для пенсионеров, группе неожиданных героев придется объединиться, чтобы остановить потустороннюю угрозу, которая хочет украсть единственное, чего они не имеют — время».

Первые кадры The Boroughs демонстрируют тех же главных героев, которых сыграли Билл Пуллман, Джина Дэвис, Элфри Вудард, Альфред Молина, Денис О’Хара, Джена Мэлоун и Кларк Питерс.





«Годами мы удивлялись, почему никто не снял сериала, подобного прекрасному «Кокону» Рона Ховарда», — говорят Дафферы. «Но потом Джефф и Уилл прислали нам идею для The Boroughs: история о пенсионерах и монстрах. Они были непреклонны в том, что — в отличие от многих историй о старших персонажах — эта не будет рассматривать старение как шуточный момент. Вместо этого персонажей покажут как реальных людей, которые столкнутся с реальными вызовами, вместе с несколькими сверхъестественными. Это именно тот сериал, о котором мы мечтали».

Сериал будет состоять из 8 эпизодов и дебютирует на Netflix 21 мая.

Дафферы ранее сравнили шоу с другим своим хитом, «Очень странными делами».

«Хотя персонажи старше детей в «Очень странных делах» (они ездят на гольф-карах вместо велосипедов), дух очень похож. По сути, это история о призвании и взрослении — независимо от вашего возраста — полна приключений, чудес, комедии, страха и слез. И самое главное, вы влюбитесь в этих персонажей».

Среди других проектов Netflix, над которыми работают Дафферы: анимационный приквел «Очень странных дел», который на днях раскрыл нового персонажа, и сериал ужасов Something Very Bad Is Going to Happen о свадьбе. Также ждем на стриминге качественная запись спектакля «Очень странные дела: Первая тень».