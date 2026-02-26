banner
Новости Кино 26.02.2026 comment views icon

Netflix показал первые кадры сериала The Boroughs: sci-fi об инопланетянах и пенсионерах от создателей "Очень странных дел"

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Netflix показав перші кадри серіалу The Boroughs: sci-fi про інопланетян та пенсіонерів від творців "Дивних див"

Netflix представил первые кадры нового научно-фантастического сериала The Boroughs — того самого, который братья Дафферы прозвали «Очень странными делами для пенсионеров».


История разворачивается в доме для пожилых людей, которые внезапно разоблачают внеземную угрозу. Создатели «Очень странных дел» братья Дафферы выступают продюсерами, а Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюз («Темный кристалл: Эпоха сопротивления») взяли на себя роль шоураннеров.

«В казалось бы, живописном доме для пенсионеров, группе неожиданных героев придется объединиться, чтобы остановить потустороннюю угрозу, которая хочет украсть единственное, чего они не имеют — время».

Netflix показав перші кадри серіалу The Boroughs: sci-fi про інопланетян та пенсіонерів від творців "Дивних див"

Первые кадры The Boroughs демонстрируют тех же главных героев, которых сыграли Билл Пуллман, Джина Дэвис, Элфри Вудард, Альфред Молина, Денис О’Хара, Джена Мэлоун и Кларк Питерс.


Netflix показав перші кадри серіалу The Boroughs: sci-fi про інопланетян та пенсіонерів від творців "Дивних див"

«Годами мы удивлялись, почему никто не снял сериала, подобного прекрасному «Кокону» Рона Ховарда», — говорят Дафферы. «Но потом Джефф и Уилл прислали нам идею для The Boroughs: история о пенсионерах и монстрах. Они были непреклонны в том, что — в отличие от многих историй о старших персонажах — эта не будет рассматривать старение как шуточный момент. Вместо этого персонажей покажут как реальных людей, которые столкнутся с реальными вызовами, вместе с несколькими сверхъестественными. Это именно тот сериал, о котором мы мечтали».

Сериал будет состоять из 8 эпизодов и дебютирует на Netflix 21 мая.

Netflix показав перші кадри серіалу The Boroughs: sci-fi про інопланетян та пенсіонерів від творців "Дивних див"

Дафферы ранее сравнили шоу с другим своим хитом, «Очень странными делами».

Спецпроекты
Перші фото з камери Samsung Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro: який смартфон знімає краще?
Нові Galaxy Buds 4 та Bud 4 Pro від Samsung: еволюція дизайну та покращене ANC

«Хотя персонажи старше детей в «Очень странных делах» (они ездят на гольф-карах вместо велосипедов), дух очень похож. По сути, это история о призвании и взрослении — независимо от вашего возраста — полна приключений, чудес, комедии, страха и слез. И самое главное, вы влюбитесь в этих персонажей».

Среди других проектов Netflix, над которыми работают Дафферы: анимационный приквел «Очень странных дел», который на днях раскрыл нового персонажа, и сериал ужасов Something Very Bad Is Going to Happen о свадьбе. Также ждем на стриминге качественная запись спектакля «Очень странные дела: Первая тень».

Netflix представил первый тизер «Уэнздей 3», внезапно — со звездой «Очень странных дел»

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Очень странные дела 5" снимали без готового сценария, а финал изначально длился 3+ часа
Актер "Очень странных дел" оценил финал сериала "на троечку" в отзывах Letterboxd
По роману Агаты Кристи: на Netflix вышел новый детектив из 3-х эпизодов
Актер Зоро из сериала "Ван Пис" обошел 350+ игроков на турнире по карточной One Piece
Netflix показал первые кадры "Приключений Клиффа Бута" с Брэдом Питтом
На Netflix завершился сериал "Очень странные дела" — после 9 лет трансляции
Лучше всех серий "Дома дракона": 4-й эпизод "Рыцаря семи королевств" получил рекордные 9.7/10 на IMDb
Жизнь после "Очень странных дел": Netflix показал первые кадры сериала ужасов от братьев Дафферов
Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер
Netflix представил первый тизер "Уэнздей 3", внезапно — со звездой "Очень странных дел"
История продолжается: Netflix показал трейлер спинофа "Очень странных дел" с анимированными Хокинсом и Изнанкой
Netflix выпустил немецкую версию "Мистер и миссис Смит": детективный сериал о шпионах со звездой "Тьмы"
Карл Урбан: "Пацаны" готовят смерть важных персонажей со старта 5 сезона
Постеры спин-оффа "Очень странных дел" раскрывают нового персонажа: кто такая Никки Бакстер?
Рейтинг сериала "Очень странные дела" обвалился на 5 сезоне: 58% на Rotten Tomatoes и антирекорд с 5,9 балла на IMDb
"Детектив Холе": первые кадры сериала Netflix по роману Ю Несбё
Фильм о Крысах из "Ведьмака" оценил только один критик Rotten Tomatoes
На Netflix вышел фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" — с украинской озвучкой
Очень "богатые" дела: сериал Stranger Things пополнил экономику США на $1,4 млрд
Финал скоро: Netflix анонсировал 5-й сезон "Ведьмака" на 2026 год и раскрыл синопсис
"Рыцарь семи королевств" побил рекорд IMDb с оценкой 10/10: лучше всех серий "Игры престолов"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить