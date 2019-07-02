Tesla — неоспоримый лидер автомобильного рынка Норвегии, где каждый второй новый автомобиль — полноценный электромобиль





Не секрет, что Норвегии нет равных в вопросе электрификации автотранспорта. Почти треть новых автомобилей, проданных в этой стране в прошлом году, были чистыми электромобилями. И вот сейчас подоспела свежая статистика — в прошлом месяце полноценные электромобили составили почти половину в общем объеме проданных автомобилей. Говоря точнее, доля электрических моделей составила 48%. То есть, каждый второй проданный в прошлом месяце в Норвегии автомобиль — это чистый электромобиль.

Основной вклад в этот пока недостижимый для других стран результат внесла компания Tesla. В Королевстве фьордов автомобили компании Илона Маска очень популярны. Мы знаем, что в минувшем квартале Tesla изо всех сил пыталась продать рекордное количество автомобилей, чтобы реабилитироваться за не очень удачный первый квартал, который был ознаменован падением поставок и возвращением компании в убыточное состояние. Ранее сообщалось, что компания близка к установлению нового рекорда. Полный отчет о поставках автомобилей по итогам второго квартала 2019 года ожидается в конце этой недели и тогда мы узнаем точно, но, похоже, Tesla все же удалось поставить новый рекорд.

Что касается Норвегии, где компания Илона Маска является неоспоримым лидером (как в сегменте электромобилей, так и в целом), только в прошлом месяце Tesla продала 3760 автомобилей, что соответствует доли 24,5%. Это больше, чем VW и Toyota, занимающие второй и третье место по продажам вместе взятые. Разумеется, самой продаваемой является младшая модель Model 3, которая составила почти 80% в общем объеме поставок (2 999 штук). С начала года компания продала в Норвегии 12 605 автомобилей, заняв 16,1% рынка.

Как известно, Норвегия стремится, чтобы к 2025 году все 100% продаваемых новых автомобилей были электрическими. При нынешних темпах роста продаж электромобилей эта цель кажется вполне достижимой. Успехи Норвегии в пересаживании граждан с обычных автомобилей на гибриды или электрокары обусловлены не только предпочтениями ее жителей и грамотной правительственной политикой с щедрыми налоговыми льготами. Дело в том, что население этой немаленькой по площади страны составляет всего около 5,5 млн человек. По данному показателю страна занимает 119-е место в мире.

Источник: Electrek