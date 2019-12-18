Релиз Warcraft III: Reforged состоится 28 января

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На прошлогодней Blizzcon 2018 состоялся анонс Warcraft 3: Reforged, переиздания культовой RTS с улучшенной графикой, звуком и поддержкой разрешения 4K. Первоначально Blizzard обещала релиз игры, которая с начала прошлого месяца доступна в рамках бета-тестирования, в этом году. Но вот сейчас разработчики официально объявили точную дату столь ожидаемого многими поклонниками проекта — 28 января 2020 года. То есть, да, немного не успели.

Warcraft III: Reforged включает как оригинальную сюжетную кампанию Reign of Chaos, так и дополнение The Frozen Throne. И хотя изначально Blizzard хотела адаптировать в ремейке некоторые сюжетные линии под события World of Warcraft, включая историю Сильваны Ветрокрылой, в итоге от этой идеи отказались.

Переиздание Warcraft III: Reforged предложит не только обновленную графику и редактор карт, но также переработанный геймплей, более сбалансированную систему матчмейкинга и прочие новые функции, добавленные в лаунчер Battle.Net с момента выхода оригинальной части.

Оформившиеся предзаказ в магазине Battle.Net пользователи получают доступ к тестирующейся сейчас бете с многопользовательским режимом. Игра предлагается в двух версиях: обычное издание стоит $29.99, а версия Spoils of War, включающая бонусы (таблица ниже), в том числе и для других проектов Blizzard, предлагается за $39.99.

Источник: Blizzard