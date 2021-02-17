Ремастер Diablo 2, новые мобильные проекты и дополнение The Burning Crusade для WoW: Classic — ожидаемые анонсы BlizzConline





Как сообщает осведомлённый источник, во время грядущего мероприятия BlizzConline компания Blizzard официально представит ремастер игры Diablo 2 и ряд других проектов. Ранее этот же источник предоставлял другую достоверную информацию о Diablo IV и Overwatch 2, так что его слова заслуживают доверия.

Сообщается, что ремастер Diablo 2 получит подзаголовок Resurrected. Вместе с тем, разработчики назовут окончательную дату выхода мобильной игры Diablo: Immortal и анонсируют несколько новых мобильных проектов, но о каких именно играх идёт речь, пока не сообщается. Наконец, на мероприятии представят новую локацию и класс для Diablo IV.

Кроме того, Blizzard поделится дополнительной информацией об игре Overwatch 2. Речь пойдёт о новых картах, лоре и персонажах. А вот дальнейшей поддержки оригинальной Overwatch уже можно не ждать. Зато продолжается поддержка других существующих игр. В рамках BlizzConline ожидается анонс аддона The Burning Crusade для WoW: Classic и нового дополнения для Hearthstone. Выход аддона The Burning Crusade может состояться в начале мая этого года.

Отметим, мероприятие BlizzConline будет проходить 19-20 февраля.

Источник: Twitter