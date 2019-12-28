Рендеры нового Apple iPad Pro демонстрируют тройную камеру, как у iPhone 11 Pro

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Последним моделям Apple iPad iPad уже более года, они были выпущены в октябре 2018 года. Приближается время обновления модельного ряда планшетов Apple, и инсайдер Lakster OnLeaks уже опубликовал рендеры нового устройства.

Так будет выглядеть 11-дюймовая модель

Хотя съёмка при помощи планшета является не самым популярным и удобным способом его использования, при подготовке новой модели Apple сфокусировала своё внимание на камере iPad Pro. Судя по всему, устройство получит систему камеры с тремя модулями, которая в настоящее время используется в iPhone 11 Pro. Учитывая, что аппаратная платформа должна соответствовать процессору Apple A13 или A13X Bionic, можно ожидать, что все три объектива будут поддерживать захват видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Так будет выглядеть 12,9-дюймовая модель

Ожидается, что размеры 11-дюймовой модели составят 248×178,6×5,9 мм, а островок с модулями камер добавит еще 1,9 мм. Размеры 12,9-дюймовой модели не уточняются. Интересно, что утечки утверждают, что 12,9-дюймовый iPad Pro будет иметь стеклянную заднюю панель, а у 11-дюймовой версии она будет алюминиевой.

Также не уточняется, когда состоится официальный анонс нового планшета iPad Pro.

Источник: neowin