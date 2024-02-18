NVIDIA внедрит разъем 12VHPWR для всех видеокарт RTX 5000, другие производители не планируют — Moore’s Law Is Dead

Согласно источникам Youtube-канала Moore’s Law Is Dead, NVIDIA планирует использовать на всех видеокартах Blackwell новый 16-пиновый разъем питания. Это тот самый разъем, через который питаются старшие десктопные видеокарты NVIDIA RTX 4000. Первая версия разъема имела проблемы из-за расплавления коннекторов и выхода видеокарт из строя.

По словам видеоблогера, NVIDIA фактически обяжет всех использовать 16-контактный разъем на видеокартах от RTX 5060 или даже ниже. В текущей линейке видеокарт Lovelace младшие ее представители не используют этот разъем, это касается даже некоторых экземпляров RTX 4070.

Разъем готовят к стандартизации к выходу видеокарт нового поколения позже в этом году «на всем, на чем есть наклейка NVIDIA». На канале предполагают третью ревизию разъема к выходу новых видеокарт. Использование единого стандарта позволит NVIDIA экономить на комплектующих и на дизайне печатных плат. Также пользователи видеокарт компании фактически смогут забыть о необходимости иметь 6-контактные или 8-контакные разъемы на блоке питания.

Но главная стратегическая цель NVIDIA, по мнению автора видео, иметь в будущем свободу использования с видеокартами большей мощности.

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«Нет никаких причин действительно стандартизировать этот сверхмощный 16-контактный разъем, если вы не знаете, что когда-нибудь вы можете выпустить стандартные продукты для энтузиастов с мощностью около 600 Вт».

В AMD якобы сказали, что они рассматривали переход на 12VHPWR, но решили, что это ненужный новый стандарт, который почти не несет никаких преимуществ, и что, насколько известно источнику, в этом отношении ничего не изменилось. В Intel якобы «никогда не слышали никакой дискуссии об использовании 12VHPWR».

Другими словами, AMD и Intel не планируют использовать разъем в ближайшем будущем. Чтобы обеспечить самые мощные видеокарты Radeon энергией, AMD в настоящее время использует до 3-х 8-контактных разъемов.

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