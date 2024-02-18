Новости Устройства 18.02.2024 в 08:00 comment views icon

NVIDIA внедрит разъем 12VHPWR для всех видеокарт RTX 5000, другие производители не планируют — Moore’s Law Is Dead

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

NVIDIA внедрит разъем 12VHPWR для всех видеокарт RTX 5000, другие производители не планируют — Moore’s Law Is Dead

Согласно источникам Youtube-канала Moore’s Law Is Dead, NVIDIA планирует использовать на всех видеокартах Blackwell новый 16-пиновый разъем питания. Это тот самый разъем, через который питаются старшие десктопные видеокарты NVIDIA RTX 4000. Первая версия разъема имела проблемы из-за расплавления коннекторов и выхода видеокарт из строя.

По словам видеоблогера, NVIDIA фактически обяжет всех использовать 16-контактный разъем на видеокартах от RTX 5060 или даже ниже. В текущей линейке видеокарт Lovelace младшие ее представители не используют этот разъем, это касается даже некоторых экземпляров RTX 4070.

Разъем готовят к стандартизации к выходу видеокарт нового поколения позже в этом году «на всем, на чем есть наклейка NVIDIA». На канале предполагают третью ревизию разъема к выходу новых видеокарт. Использование единого стандарта позволит NVIDIA экономить на комплектующих и на дизайне печатных плат. Также пользователи видеокарт компании фактически смогут забыть о необходимости иметь 6-контактные или 8-контакные разъемы на блоке питания.

NVIDIA RTX 5000

Но главная стратегическая цель NVIDIA, по мнению автора видео, иметь в будущем свободу использования с видеокартами большей мощности.

Курс Python.
Цю мову програмування використовують від базових концепцій до складних застосувань у сферах штучного інтелекту. Після проходження курсу гарантовано отримай роботу в ІТ.
Більше про курс

«Нет никаких причин действительно стандартизировать этот сверхмощный 16-контактный разъем, если вы не знаете, что когда-нибудь вы можете выпустить стандартные продукты для энтузиастов с мощностью около 600 Вт».

В AMD якобы сказали, что они рассматривали переход на 12VHPWR, но решили, что это ненужный новый стандарт, который почти не несет никаких преимуществ, и что, насколько известно источнику, в этом отношении ничего не изменилось. В Intel якобы «никогда не слышали никакой дискуссии об использовании 12VHPWR».

NVIDIA RTX 5000

Другими словами, AMD и Intel не планируют использовать разъем в ближайшем будущем. Чтобы обеспечить самые мощные видеокарты Radeon энергией, AMD в настоящее время использует до 3-х 8-контактных разъемов.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить