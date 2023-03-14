GeForce RTX 4090 больше не плавится, но Intel предлагает изменить конструкцию коннектора питания 12VHPWR

В конце прошлого года некоторые владельцы видеокарт GeForce RTX 4090 столкнулись с проблемой – коннекторы и кабели питания плавились при недостаточно плотном подключении. В последнее время таких жалоб не наблюдается. Тем не менее в Intel предлагают внести изменения в конструкцию коннектора 12VHPWR, чтобы устранить возможность неправильного подключения. Это при том, что сама Intel не выпускала выидеокарт с таким коннектором.

В частности, Intel считает, что было бы лучше, если бы обжимные контакты внутри кабельной вилки имели конструкцию с четырьмя пружинами вместо конструкции с тремя гнездами. Это увеличит площадь контакта для протекания электрического тока внутри разъема 12VHWPR и уменьшит нагрев каждого контакта.

Любопытно, что это примерно соответствует рекомендациям известного энтузиаста и инсайдера Igor’sLAB. Собственно, сама Nvidia использовала для своих карт переходники от двух разных поставщиков, и эти переходники просто отличались конструкцией.

Кстати, не факт, что Intel будет использовать разъем 12VHPWR даже в следующем поколении своих видеокарт, так как в компании отметили, что ориентируются на средний сегмент и TDP около 250 Вт.

Источник: gadgettendency