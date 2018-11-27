Reuters: Верховный суд склоняется к тому, чтобы признать обоснованными иски против Apple за высокие цены на приложения в App Store

Верховный суд США заслушал аргументы в пользу того, могут ли потребители подавать исковое заявление против компании Apple в связи с нарушением федеральных антимонопольных законов. Речь идёт о магазине приложений App Store, который является единственным источником контента для iOS-устройств. Дело в том, что разработчики получают 70% выручки от своих продуктов, а 30% забирает Apple. В коллективном заявлении, поданном ещё в 2011 году группой пользователей, истцы обвиняют компанию в том, что она монополизирует рынок приложений для iPhone, заставляя потребителей переплачивать.

Как сообщает издание Reuters, Верховный суд в настоящее время завершает слушания обеих сторон и, по всей видимости, готов вынести вердикт не в пользу купертинцев. Обе стороны говорили в общей сложности около часа. Представители Apple утверждали, что потребители не пострадали напрямую от покупки приложений в App Store, поскольку компании не принадлежит контент магазина. Если бы она продавала свои приложения с 30-процентной комиссией, вот тогда у потребителей было бы полное право подать в суд. В свою очередь, истцы заявили, что монополия Apple приводит к завышенным ценам по сравнению с тем, если бы приложения были доступны из других источников.

Некоторые судьи подвергли критике компанию, отметив, что, покупая приложение, пользователи совершают сделку с Apple. Главный судья Джон Робертс согласился с позицией Apple, но выразил обеспокоенность в связи с тем, что за простое повышение цен Apple может нести ответственность как перед пользователями, так и перед разработчиками приложений.

В прошлом году разработчики получили доход от приложений в размере $26 млрд, что на 30% больше, чем в 2016 году. Средняя цена платного приложения в App Store на текущий момент составляет $1.

Источник: Reuters