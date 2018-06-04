Reuters: ZTE придется выплатить штраф в размере $1,7 млрд, чтобы вернуться в бизнес

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Американские власти могут потребовать от ZTE выплатить штраф в размере $1,7 млрд, сообщает издание Reuters. По словам источников, знакомых с проблемой, это позволит китайской телекоммуникационной компании вернуться в бизнес, а США – жестче её контролировать.

После того, как президент США Дональд Трамп вмешался в ситуацию вокруг ZTE, среди условий возвращения компании на рынок назывались штраф в размере $1,3 млрд и полная смена её руководства. Источники считают, что окончательные условия всё ещё могут измениться. Вполне возможно, что штраф уменьшат до $1 млрд, но при этом ZTE вынуждена будет депонировать (передать на хранение) дополнительные $400 млн в качестве гарантии соблюдения своих обязательств.

Также сообщается, что американские власти хотят проинспектировать ZTE на местах и взять под контроль дальнейшую её деятельность. Для этого китайской компании придётся нанять определённого человека из команды Трампа. Такой сценарий безусловно может спасти ZTE от полного краха.

Напомним, 15 апреля Министерство торговли США запретило американским компаниям продавать свою продукцию ZTE. По оценкам специалистов, производитель телекоммуникационного оборудования уже потерял около $3 млрд, в результате чего компания объявила о прекращении операционной деятельности.

Эксперты утверждают, что ZTE стала козырем на переговорах по так называемой торговой войне между Пекином и Вашингтоном. По слухам, власти США готовы смягчить санкции против ZTE в обмен на увеличение закупок Китаем американских товаров.

Источник: Reuters